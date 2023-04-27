Как сподвигнуть сургутян на голосование за благоустройство

Полным ходом идет всероссийское голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства. Сургут тоже участвует, на суд жителей вынесены четыре проекта, правда, не очень поражающие воображение. А городу нужно собрать 33 тысячи голосов, если он хочет в этом году получить федеральное софинансирование. Как это сделать – в «О чем говорят» рассуждали ведущие Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мы продолжаем «О чем говорят». В первом эпизоде мы обсудили процесс обсуждения транспортной реформы в Сургуте и перенос ее старта. Что это такое, как это все сработало и как это все должно работать. Так что, смотрите, если интересно. Сейчас поговорим про другую вещь, где у нас вовлекаются или, по крайней мере, должны вовлекаться граждане – это голосование по комфортной городской среде.

У нас есть такой проект, который называется «Формирование комфортной городской среды». В его рамках ежегодно по всей России проходит голосование, когда более-менее крупные города выбирают себе те проекты благоустройства, которые народу больше всего нравятся, они становятся приоритетными, то есть их делают в первую очередь. В этом году мы выбираем то, что будут делать в первую очередь в 2024-м, при этом, если народ показывает определенные успехи в активности в голосовании, то еще повышается норма софинансирования этих проектов со стороны федерации, региона. То есть, условно говоря, в прошлом году в Сургуте нужно было набрать 20 тысяч голосующих, чтобы проекты, которые отголосовывали сургутяне, получили какие-то деньги от федерации. В этом году должно быть 33 тысячи, значительно больше, сразу на треть выросло, даже больше немножко.

И суть в том, что там проекты, которые лично меня смутили, скажем так, своей не масштабностью – это обустройство 2-й части парка на ул. Республики, напротив библиотеки им. Пушкина. Там раньше был тубдиспансер, сейчас там зачистили все, очистили, оздоровили, сейчас там делается парк. Потом сквер на пересечении бульвара Свободы и пр. Ленина – это возле «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа», это то небольшое местечко, вторую часть этого сквера будут делать, тропинки пешеходные, лавочки, еще что-то. И сразу два проекта в парке 20А мкрн: отдельно сцена и отдельно какая-то площадка спортивная плюс с какими-то тоже развлекухами.

Вот, четыре проекта предлагается, чтобы люди за них голосовали. Какой из них станет первым, тот будет выполняться первым. И предполагается, что нужно набрать на них суммарно 33 тысячи голосующих. Как ты думаешь, удастся ли? Мы год назад обсуждали с тобой эту тему и тогда говорили о том, что низкий масштаб проектов мешает привлечь достаточное количество людей на это голосование. Как сейчас ты видишь эту ситуацию?

Т.С.: Точно так же и вижу. Вообще вся эта история с подобными голосованиями – это обратная сторона такой же проблему, которую мы с тобой обсуждали только что в случае с недостаточным использованием общественного мнения при крупных реформах, в частности реформе общественного городского транспорта. С автобусами как бы власть немножко догоняет общественное мнение и пытается, когда уже оно вылезло самостоятельно на аванс сцену, с ним работать. Хотя надо было максимально привлекать общественное мнение на старте обсуждения этой реформы и задумки ее проектирования, а не на старте ее реализации.

Когда больше года назад Андрей Филатов давал нам интервью и объявлял в эфире СИА-ПРЕСС, что город займется реформой общественного транспорта, и мы тогда сильно радовались, рукоплескали, вот тогда надо было, наверное, запускать какую-то общественную дискуссию. А здесь, вот с этими вот мелкими проектами, здесь мы наблюдаем другую историю: как раз там, где вполне достаточно нормально проработанного специалистами экспертного какого-то проекта, ну, что такое скверик небольшой, 30*30 метров? Это так себе, это повседневная работа любого муниципалитета. А власти начинают эту игру с псевдодемократию: а давайте мы будем голосовать. Ну за что голосовать: давайте делать сквер на бульваре Свободы или на улице Ленина? Так они и там и там нужны, если мы нормальный город проектируем. Мы же не выносим проектирование десятикилометровой набережной трехуровневой на голосование…

Д.Щ.: Да, как раз что-то подобное и хотелось бы, на самом деле, увидеть.

Т.С.: Реально, стояла КНСка, убрали КНСку, давайте сделаем сквер. Сквер же тоже делать, потому что там растут взрослые деревья, просто надо сделать благоустройство, это вполне, как я понимаю себе подобные вещи, задача для лесопаркового хозяйства Сургута. И все. Уж точно там, что в одном сквере, что в другом, что в третьем – 50 процентов успеха – это уже просто зайти туда какому-то человеку с электропилой и посрезать подлесок просто как любой разумный человек на своем дачном или личном участке делает, он убирает все лишнее, оставляя природную красоту. И это, конечно, проблема, потому что, опять-таки, с одной стороны, видимо, власти обязаны объявлять подобный конкурс, потому что так предписано…

Д.Щ.: Да, это федеральный проект и это нужно делать.

Т.С.: Но с другой стороны они к этому процессу относятся формально. Действительно, как жители микрорайона Геологов будут голосовать за какой-то локальный микропроект на ул. Ленина? Да никак, просто никак. Они не заинтересованы. Вот почему мы говорим, что Сургут мегаполис? Потому что сегодня жители каких-то микрорайонов годами могут не появляться в других частях города. И каждый вот это подтвердит по своему опыту. Это вот означает, что мы имеем дело с большим, разросшимся городом. Это как москвичи засели там в свои Печатники, они никогда там не появятся ни на Красной площади, нигде. То же самое вот здесь.

Соответственно, может быть, городу надо с будущего года пересмотреть подход к подобным проектам? Оставить все эти локальные проекты, которые являются в чистом виде благоустройством территории, себе, и пусть город заносит это в свой бюджет и занимается этими вещами. Ну, найдет он деньги на этот сквер, еще раз: там 30*30 метров, ну чего смеяться, не какие-то там страшенные суммы. А вот проекты такого уровня, которые бы изменили облик города не локально, а смыслово, что ли, которые бы создали городу новые объекты, которые бы позволяли считать Сургут, действительно, городом не хаотично развивающимся. Типа вот здесь вот мы смогли найти деньги – будет сквер, будет тротуар, будет отремонтированный двор, а не нашли деньги – не будет, а городом, у которого такая нормальная масштабная политика по развитию территории. Вот таких проектов нам не хватает. Я не знаю, как по закону, можно выносить на общественное обсуждение и голосование проект планетария, по мне так?

Д.Щ.: Планетарий, конечно, маловероятно, все-таки, речь о благоустройстве.

Т.С.: Хорошо. Сглупил я.

Д.Щ.: А вот набережную вполне возможно.

Т.С.: Хорошо, набережная. Но, опять-таки, кто знает законодательство? По федеральному законодательству не может город никак участвовать в набережной. Как в Тюмени появилась набережная? Они ее просто обозвали «Мероприятие по берегоукреплению реки Тура». Да? И несколько лет подготовки они выбили федеральное финансирование, они сделали набережную, но она по всем документам проходит, как берегоукрепление. И такие вот вещи можно проводить и объяснять людям.

Соответственно, а что, например, Дом пионеров – это благоустройство или это строительство? Дом пионеров можно подвести под проект того же сквера, проект того же берегоукрепления, какой-то его части, проект создания городского общественного пространства. Это все зависит от архитектуры тех предложений нетривиальных, в которых город очень нуждается. Сегодня, и то, что мы сейчас обсуждаем, все предложения в архитектурной области чрезвычайно тривиальны и банальны. У нас нет ни одной реальная идеи, за которую можно ухватиться и которая бы возбудила большее количество горожан, нежели то, которое мы в подобных конкурсах наблюдаем.

Не интересно людям: что есть сквер, что нет сквера. Давайте честно говорить. Они вот так рассуждают. Если вы придете и сделаете сквер в моем дворе, то спасибо, я, так и быть, пойду проголосую. Может быть, надо выносить на такие голосования не строительство хорошей детской площадки в таком-то микрорайоне, а проект модернизации всех дворовых пространств на ближайшие 10 лет. И будем делать новые современные спортивные детские площадки с покрытиями, с турникетами, с тренажерами. И это будет тогда не один локальный проект, а это будет городской проект, который будет интересен горожанам.

И таким образом, на город выносится, что мы будем делать: набережная или благоустройство реки Сайма, раз, или мы будем делать набережную и благоустройство с рекреационными, водными зонами реки Бардыковка. Вот, видимо, так. Проекты масштабнее. И они позволяют город интенсивней город двигать к какому-то такому состоянию качественной территории. А от того, что мы сделаем два этих микроскверика и получим за это федеральные бюджетные деньги, ну спасибо, это тоже неплохо. Но Бардыковка, как была болотом с шиномонтажками, так и остается. Наверное, нам надо как-то в этом направлении двигаться, мне так кажется. Может быть, это излишняя романтизация процесса, но, кто сказал, что если ты не ставишь перед собой высокую задачу, то ты не в состоянии ее априори выполнить, ты движешься к своей цели высокой, по пути ты реализуешь более масштабные проекты, нежели в ситуации, когда ты не ставишь перед собой масштабных задач. Верно?

Д.Щ.: Еще одна мысль, которая меня посетила только что. Один из вариантов, как привлечь людей для этого голосования – это, действительно, создать какой-то большой городской проект, который бы стал очевидным аккумулятором голосов со всего города. Либо другой вариант: создать несколько хороших крепких проектов в разных частях города и запустить программу конкуренции между ними, чтобы разные районы (25 мкрн, например, восточная часть города, потому что у них там что-то крутое собираются сделать, центральный район за свое голосует, мкрн Нефтяников за свое голосует, мкрн, где Киртбая и ж/д). То есть сделать сразу несколько крепких крупных проектов и пускай народ, даже в такую дружескую конкуренцию вступил бы. Несколько каких-нибудь активных групп привлекали бы людей, и они бы набрали в итоге 50 тысяч голосов, а не 33, и показали бы, что Сургут-то еще ого-го, может и на активность людей сподвигнуть, увлечь какими-то своими идеями. Как вариант.

Т.С.: Неплохая идея. Но тут другая проблема возникает. Вот победил 25 мкрн, не победил мкрн Нефтяник. И что?

Д.Щ.: Они все, на самом деле, будут реализовываться. Это борьба нанайских мальчиков, кроме шуток.

Т.С.: Тогда возьмите пирамиду Барсова (чего он там надумает, захочет, все-таки, строить) внутри. Это очень важный вопрос. И давайте будем предлагать городу конкурировать: кто, кто, кто поднимет руку за то, чтобы пирамида Барсова возникла именно в их микрорайоне. Мне кажется, что Евгений Вячеславович должен вступить с нами в переговоры по поводу внедрения нами «Пирамиды Барсова», потому что, я так чувствую, мы уже капитализировали его идею определенным образом. Да, это все хорошо.

В любом случае, город, вынося подобные проекты, должен… Чтобы построить сквер, не надо слушать мнение горожан. То есть, очевидно, что здесь должен быть сквер, а не ларек. И власть, слава богу, понимает это – идите, делайте сквер. У департамента архитектуры должно быть 10-20 типов проектов под разные случаи жизни тех же сквериков: вот тут сквер перед школьным пространством, там сквер для пенсионеров, в зависимости от территориального тоже назначения, и использовать.

Ну, что такое сквер? Дерево, дорожки, лавочки, какие-то малые архитектурные формы, и какая-то там должна быть, все-таки, жизнь в виде, видимо, коммерции, в виде общественного, бурлящего процесса, концертов. И тогда вот это упроститься. И, действительно, как ты говоришь, город сможет сконцентрироваться на более крупных идеях, используя которые можно заставить разные части города, разные мкрн конкурировать друг с другом и, таким образом, вся наша общая сургутская ситуация с планированием городского пространства поднимается на другой уровень и больше народу в этот процесс вовлекается.

Д.Щ.: Да, что ж, ладно, давайте будем смотреть, что же там происходит. Пока завершаем наш «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, читайте нас на сайте siapress.ru и до новых встреч. Через неделю снова обсудим, что было интересного. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!