Подводим промежуточные итоги реформы общественного транспорта в Сургуте

Публичное обсуждение новой маршрутной сети в Сургуте продолжается почти месяц, и ее основным итогом стала корректировка существенной части маршрутов после высказанных жителями города претензий, а также перенос внедрения новой схемы на три недели – с 1 на 21 мая. Эту ситуацию разобрали ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Что ж, мы все равно возвращаемся к истории с системой общественного транспорта в Сургуте. Мы рассуждали об этом не так давно, когда только начался процесс обсуждения всей маршрутной сети в нашем городе, это случилось в начале апреля. С тех пор прошло много различных встреч, совещаний, согласований, комиссий. В итоге у нас изменяются маршруты довольно существенно. То есть там штук 10 маршрутов городских, тех, которые должны были заработать с 1 мая, они уже будут изменены и сама дата вступления в силу изменений маршрутной сети тоже перенеслась: 1 мая должно было это случиться, теперь это произойдет 21 мая, может быть, будет еще какой-то перенос. Посмотрим.

Но городская администрация говорит о том, что нужно время для того, чтобы переработать все нюансы, все пожелания, обращения сургутян, их поступают тысячи в администрацию города, то есть это довольно активный процесс. Сейчас по истечению фактически месяца с момента, как в Сургуте начался процесс изменения и обсуждения маршрутной сети. Как эта публичная работа была построена? Что мы можем сделать, какие выводы мы можем сделать по поводу того, как это дело у нас сложилось в течение месяца?

Т.С.: Видно, что это несколько запоздалая реакция городских властей на возникшее общественное мнение. Я бы даже назвал это общественным сопротивлением реформе. Понятно, что подобные реформы всегда вызывают недовольство у разных групп сопричастных, в данном случае населения. Об этом чуть позже, ниже. Собственно, что произошло? Проект реформы общественного транспорта по сути своей – это очень специализированный проект, он очень технологичный, там все простроено на прорабатывании логистических, экономических задач, увязывается со сложной формой финансирования этого проекта. Я думаю, что городская власть в этом вопросе полностью доверилась специалистам москвичам, которые этот проект…

Д.Щ.: Питерцам.

Т.С.: Питерцы. Скажем так, нанятые из другого региона специалисты… И ожидала от них получить законченный продукт, который можно реализовать. Собственно, это понятная позиция. Если бы там, например, Городские тепловые сети вдруг решат построить какую-то новую теплотрассу, им же в голову не приходит устраивать народное вече для того, чтобы с простым низовым народом обсудить, как мы там будем трубу укладывать, на какой глубине и какими механизмами.

И здесь, в общем-то, власти применяли точно такой же технократический подход. Есть технократическая, логистическая, техническая задачи. На ее решение и проектирование нанимается специализированная компания. Компания принимает решение. Решение власть внедряет. Все. Но дело в том, что мы же сейчас много говорим о влиянии общественного мнения на действия местных, региональных властей, о том, как власти реагируют на проявление этого общественного мнения. И на нескольких сургутских примерах мы обсуждали, что общественное мнение в Сургуте работает, и оно способно корректировать какие-то решения муниципалитета в пользу горожан. Это не означает, что муниципалитет изначально придумывает что-то плохое, чтобы горожанам навредить. Но, как на примере с реформой общественного транспорта, не все решения могут быть изготовлены узкими специалистами.

Но поскольку общественный транспорт – это общегородское явление, и оно влияетна жизнь большинства горожан, то, я полагаю, что каким-то образом муниципалитет должен был перед этим формальнымюридическим конкурсом, который он разместил на проектирование этой реформы, создать некий общественный совет, рабочую группу, общественную рабочую группу, какую-то комиссию, в которую бы вошли разные группы населения, те, которые сегодня представляют свои пожелания и какие-то изменения в опубликованное положение об этой реформе. Не знаю, например, водителей автобусов частных и муниципальных линий. Они же тоже видят. Даже, может быть, владельцы этих вот маршрутных такси, этого бизнеса. Может быть, представители ТСЖ. Может быть, просто сургутяне, которые имели опыт когда-то, в какой-то жизни руководство какими-то коммунальными процессами.

И эта группа могла бы перед тем, как возникают питерцы, а, может быть, параллельно с этим процессом, генерировать какие-то критические замечания, содержательные предложения для этой реформы с тем, чтобы власть уже могла их использовать в общении со специалистами, непосредственными проектировщиками. Может быть, это каким-нибудь образом погасило эту волну недовольства. Я, кстати, не вижу там какого-то недовольства. Мы видим типичную реакцию разных групп населения, кстати говоря, не абсолютного большинства. Так-то это надо понимать, да? Инициативных граждан, которые в любой подобной реформе так реагируют. Все.

Вообще, я за сильную местную власть, которая не боится проводить разные муниципальные реформы. Вот реформа общественного транспорта – это сильная реформа, она запоздалая, она необходимая. В таком городе, как Сургут, должен быть крутой общественный транспорт. Тут нечего даже обсуждать. Вот. То, что муниципалитет за это взялся, это прекрасно, замечательно. Однажды, я надеюсь, нашему муниципалитету предстоит реформа организации внутриквартального движения, пространств внутриквартальных, одностороннего движения, парковочных пространств.

Вот все эти реформы, которые разные муниципалитеты в стране проводили успешно от Москвы до каких-то городов, сопоставимых с Сургутом по численности населения или по экономическому эффекту в ВВП страны, везде эти реформы сопровождались отчаянным сопротивлением населения. Вот та же реформа парковочных пространств в Москве. Чего там вспоминать? Просто это была война как бы населения с мэрией или мэрии с населением, кому как приятнее. Но факт остается фактом: это реформа не популярная, но необходимая. Она проведена, и Москва стала приличным в этом плане городом. То же самое, надеюсь, должно произойти в Сургуте после осуществления реформы общественного транспорта.

Хорошо, что город обращает внимание на подобную реакцию общественности и как-то по ходу начинает маневрировать этой с реформой и учитывать какие-то ключевые принципиальные замечания. Все. Тут без вопросов. Это лучше, чем формально отдать на откуп все специализированному проектному бюро, кто это делает, какая компания на этом специализируется, и отнекиваться, говоря, что это не мы, это все они. Нет. Мы, все-таки, должны, справедливости ради, сказать, что муниципалитет в этой истории не занимает отстраненную позицию наблюдателя, он вовлечен в этот процесс, еще раз говорю, с каким-то опозданием, но общественность привлекает к этому процессу. Я бы сделал, как я сказал, чуть бы раньше. Я бы создал какую-нибудь экспертную группу, которая бы наравне с чистыми специалистами работала по отработке всех возможных негативных реакций общественности на то, что сегодня городская власть хочет сделать с общественным транспортом в Сургуте. Вот так.

Д.Щ.: Отлично. Я бы здесь добавил. Когда я узнал, что они собираются презентовать новую маршрутную сеть в начале апреля, а внедрить ее 1 мая, я сразу сказал, что эта история немножко чревата как раз этими последствиями. Что нужно бы лучше бы, если хотели запустить 1 мая, но надо было не в апреле, а где-то в феврале начать об этом публичный и очень громкий разговор, чтобы народ уже тогда это понял, подключился, чтобы было больше времени, чтобы все это дело отработать, отшлифовать и так далее. Сейчас вот, видите, пришлось перенести запуск этой маршрутной сети, потому что просто физически не успели обработать, собрать обратную связь, ее каким-то образом проанализировать, запустить. Поэтому, я думаю, в будущем сургутской администрации, да и всем, на самом деле, органам власти, кто вообще намерен на полном серьезе обсуждать с людьми какие-то изменения, реформы, касающиеся этих людей, то лучше, конечно же, это начинать намного-намного заранее, потому что…

Т.С.: Тут надо понимать, что, вероятно, спешка связана с тем, что существуют какие-то рамочные условия финансирования этого проекта с ВЭБом. ВЭБ же финансирует?

Д.Щ.: Они консультировали…

Т.С.: Хорошо. Но это проектное финансирование. Такой проект не берется и не оплачивается напрямую только местными деньгами. Речь идет о некой структуре финансовых взаимоотношений, под которую власти должны успеть с проектом. Они должны были, видимо, в какой-то дэдлайн уложиться, чтобы показать, что у нас есть проект, есть опыт, что можно приходить дальше за деньгами или за следующими этапами. То есть это тоже надо понимать. Также надо понимать простую вещь: город сейчас должен реагировать на содержательные критические замечания, но не на всякие популистские вещи, которые реформу могут просто загубить.

Мы говорили о том, что нельзя сегодня просто выйти в тапочках из подъезда и доехать, куда ты хочешь. Немножко это по-другому работает, потому что Сургут из маленького, локального населенного пункта,когда была сформирована существующая сеть транспорта, он превратился в огромный мегаполис, и здесь уже работают другие принципы организации городского пространства, в том числе организация работы транспортной системы, нежели в разросшемся поселке городского типа, каковым Сургут был, пока не достиг 100-тысячного своего размера. Вот и все. Так что, будем дальше наблюдать.

Д.Щ.: Да, эта тема, конечно, у нас останется одной из центральных. Мы будем смотреть, как она будет развиваться.

Т.С.: А вот знаешь, я еще вспомнил момент: если можно использовать наш с тобой проект сегодняшний для того, чтобы мы туда отправили, в Космос, в нашу администрацию какое-то предложение, я бы предложил включить в городскую маршрутную сеть исторический рейс, о котором мы с тобой лет 10 назад, может быть, меньше, много-много говорили, если ты помнишь, в какие-нибудь выходные дни, например, суббота-воскресенье, по городу курсирует отреставрированный ЛИАЗ или ЛАЗ в четко детализированном ретро состоянии, и люди таким образом получают оживление городского ландшафта и какую-то забаву, а у города просто появляется фишка неплохая, мало чего стоящая городу, но дающая хорошие дивиденды.

Д.Щ.: Да, да, тема хорошая. Что ж, ладно, мы будем завершать этот эпизод. В следующем мы поговорим про голосование по комфортной городской среде. Оно у нас снова началось. Там снова есть свои интересные вещи. Так что, переходите, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram-канал.