Авиакомпания Utair поучаствовала в масштабных учениях МЧС в Арктике

В России завершилось двухдневное масштабное опытно-исследовательское учение «Безопасная Арктика − 2023». Мероприятие было насыщено практическими занятиями спасателей по отработке условных ЧС. Более 3,5 тысяч специалистов и 650 единиц техники РСЧС задействовали для решения 110 опытно-исследовательских задач, 35 из которых должны показать готовность к использованию в арктической зоне новейших образцов техники и снаряжения. В том числе в летной программе учений на ледоколе «Арктика» оказались два вертолета АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» Ми-8МТВ.

«Все точно: и Арктика, и Utair. Арктика и географически, и атомный ледокол», − поделился глава Utair Андрей Мартиросов.

Во время учений необходимо было провести эвакуацию пострадавшего с атомного ледокола «Арктика». Счет идет на минуты и невозможно совершить посадку. Два вертолета Utair эффектно прилетели к месту событий и зависли в воздухе − так они показали элемент высшего пилотажа и отточенность навыков.

В то же время спасатели надежно закрепили пострадавшего на специальной конструкции. И, наконец, экипаж с помощью лебедки осторожно поднял его на борт. Миссия выполнена!

Отметим, что «Безопасная Арктика - 2023» прошла на территории девяти субъектов: Республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской областей, Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края.