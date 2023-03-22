16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8373   EUR  82,5428  

Новости

Больше новостей
Смотрите ли вы телевизор?
Комментировать
0
Где вы смотрите кино?
Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?
Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?
Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?
Комментировать
0
Больше опросов

​Орфанные заболевания – какие они у югорчан?

О людях с самыми редкими заболеваниями в Югре и о том, как проходит их лечение

​Орфанные заболевания – какие они у югорчан?
Фото: siapress.ru

Не секрет, что далеко не каждая болезнь является излечимой. Также вовсе не каждому человеку достаточно просто сходить в аптеку за необходимыми лекарствами. Существуют заболевания, затрагивающие небольшую часть населения. Их распространенность равняется не более десяти случаев на сто тысяч. Такие болезни называются орфанными, хоть они очень редкие, но все же встречаются и в Югре.

Siapress.ru стало интересно узнать о таких заболеваниях подробнее, а также о том, какие из них зафиксированы в Югре. Департамент здравоохранения ХМАО поделился информацией о самых редких болезнях нашего округа.

Выявленные редкие заболевания в Югре за последний год

За 2022 год в медико-генетической консультации Cургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства впервые установлен диагноз наследственной и (или) врожденной патологии 100 жителям ХМАО. У пациентов были диагностированы: синдром Кольшуттера Тонца, нейрофиброматоз I типа, туберозный склероз, гипофосфатазия, микрохромосомные синдромы, глутаровая ацидемия I типа, ахондроплазия, тирозинемия I типа и многие другие.

Об обследовании орфанных пациентов

Диагностические исследования проводятся в медицинских организациях по месту наблюдения пациента (общеклинические лабораторные и инструментальные исследования), медико-генетической консультации БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» (медико-генетическое консультирование семьи и ряд лабораторных исследований), а также в региональных и федеральных центрах. Полученные в ходе исследований результаты и заключения специалистов используются для определения дальнейшей тактики ведения.

В целях своевременной диагностики редких заболеваний в РФ и ХМАО с 1 января 2023 года организована работа по проведению неонатального скрининга (РНС). Тестирование всех новорожденных на наличие наследственных заболеваний выросло с 5 до 36 случаев, из них 29 наследственных болезней, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечную атрофию − все эти заболевания относятся к орфанным. Внедренные исследования позволяют устанавливать врожденные и (или) наследственные заболевания, метаболические нарушения до появления первых клинических проявлений и своевременно назначать специализированное лечение. Так, за первые два с половиной месяца работы РНС 3551 младенец ХМАО обследован на наличие врожденных и (или) наследственных заболеваний. По результатам выполненного исследования 136 новорожденных отнесены к группе риска наследственных заболеваний, в том числе 119 по наследственным болезням обмена, 15 по первичным иммунодефицитам, два по спинальной мышечной атрофии.

Медикаментозное лечение больных

Лекарственное обеспечение людей, страдающих редкими болезнями, обеспечивается за счет средств федерального и регионального бюджетов, Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра».

«Для того, чтобы орфанных пациентов обеспечить лекарствами обязательно нужна поддержка государства. В 2018 году было 133 больных, бюджетом округа было потрачено 243 миллиона рублей для приобретения лекарственных препаратов, соответственно, расходы на одного пациента составили более одного миллиона рублей. В 2022 году было 263 больных и появились новые препараты, которые кратно дороже предыдущих. Из средств бюджета округа и фонда «Круг добра» было потрачено более одного миллиарда рублей на лечение больных. Так, более трех миллионов рублей было потрачено на лечение одного больного», – рассказал директор Депздрава Югры Алексей Добровольский.

Проводятся ли необходимые операции на территории округа или же больным необходимо обращаться в клиники других округов/стран?

Решение вопроса об оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи пациентам осуществляется индивидуально, по медицинским показаниям, по профилю заболевания в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи. Оперативное лечение пациентов при необходимости осуществляется как на территории Югры, так и за ее пределами.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:02, просмотров: 158, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Сургута показали, как будет выглядеть обновленный ГКЦ 1310
  2. ​Молодежная госипотека: зачем она нужна, какой должна быть? 944
  3. Сургутяне рискуют остаться без электричества из-за снежных завалов 812
  4. Пенсионерка из Сургута несколько дней переводила три кредитных миллиона мошенникам 781
  5. Тюменцы собирают подписи против системы распознавания лиц в школах 676
  6. ​300 юных музыкантов примут участие XVIII Областном конкурсе молодых дарований «Дебют-2023» в Тюмени 675
  7. Новая амбулатория в Русскинской начала принимать пациентов 637
  8. Югорчанка обокрала собутыльника и угнала его авто, пока тот спал 613
  9. Свыше 3 тысяч югорчан стали пациентами передвижной поликлиники с начала года 596
  10. Сургут лидирует в Югре по заболеваемости ОРВИ и гриппом 551
  1. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2475
  2. ​Бхай или не бхай? 2140
  3. Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье 2138
  4. ​Прекрасно, что чиновники не уперлись в желание снести «Аврору», а пошли трудным путем поиска инвестора 2060
  5. В Сургуте двое взрослых избили школьников из-за конфликта между четвероклассниками 1934
  6. Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора 1923
  7. ​Съемки кино в Югре – это рабочие места, культурный обмен, туризм и транспорт 1871
  8. В Сургуте временно перекроют движение по улице Аэрофлотской 17 марта 1766
  9. ​Стартовала серия фестивалей «Покупай Тюменское» 1763
  10. В Сургуте состоялись чемпионат и первенство по мотокроссу 1744
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17371
  2. ​Был ли майдан? 13759
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8759
  4. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8611
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6683
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5702
  7. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4831
  8. ​Бремя стандарта 4426
  9. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3682
  10. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3566

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика