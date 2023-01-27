Разбираемся, как повлияют новые поправки в Гражданский кодекс на возможность изъятия недвижимости

С 1 марта текущего года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые позволят отбирать недвижимое имущество у россиян, если оно используется не по назначению и тем самым нарушает права других собственников.

Разбираем отдельные случаи вместе со специалистами правового управления администрации Сургута.

По каким критерием оценивают ущерб, нанесенный соседям?

Информация о том, будут ли выделены критерии, по которым будет оцениваться, вредит ли собственник недвижимости окружающим или нет, в правовом управлении отсутствует. В законе указано, что решение по таким вопросам будет приниматься судом. Соответственно, все зафиксированные факты будут оцениваться судом по своему внутреннему убеждению, как это предусмотрено гражданским процессуальным законодательством.

Если недвижимость захламлена

– Смогут ли поправки решить вопрос с теми, кто захламляет свою квартиру? Как в этом случае будет оцениваться ущерб, если подъезд при этом останется чистым?

– Статья 287.7 Гражданского кодекса РФ и статья 35 Жилищного кодекса РФ не содержат указаний на необходимость определения ущерба. Информация о том, смогут ли поправки решить вопрос с теми, кто захламляет свою квартиру, в правовом управлении отсутствует.

– Будут ли находиться в зоне риска собственники дач, которые не проживают там в зимний период и в это время не следят за участком?

– В силу статьи 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Собственники дач, которые не проживают там в зимний период и в это время не следят за участком, находятся в зоне риска привлечения к ответственности за несоблюдение Правил благоустройств города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ.

– Что касается объектов незавершенного строительства? Спустя какой срок будет возможно их изъять?

– Статья 239.1 Гражданского кодекса РФ об отчуждении объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в связи с прекращением действия договора аренды такого земельного участка не изменялась с 2015 года. Объекты возможно изъять после истечения срока действия договора аренды земельного участка.

Если недвижимость пустует

– Если у человека есть пустой земельный участок, который долгое время не застраивался, его также могут изъять?

– Основания и порядок изъятия земельных участков, используемых с нарушением законодательства Российской Федерации, регулируется статьями 285, 286 Гражданского кодекса РФ. Статьёй 284 Гражданского кодекса РФ предусмотрено изъятие земельного участка у собственника только в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом.

– Если дача заброшена, перед изъятием будут искать собственника?

– Статьей 284 Гражданского кодекса РФ предусмотрено изъятие земельного участка у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. Заброшенные дачи не относятся к такой категории земельных участков.

– Входят ли в новые поправки правила по реализации пустующих парковочных мест? Если да, в каком случае их будут изымать?

– Частью 2 статьи 287.7 Гражданского кодекса РФ установлено, что правила прекращения права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение применяются также и к машино-местам. Их будут изымать в тех же случаях, что указаны в данной статье.

Кто этим будет заниматься?

– За каким отделом в администрации будет закреплена данная обязанность? Как будут вычислять тех, кто пользуется недвижимостью не по назначению?

– Компетенция структурных подразделений Администрации города определяется положениями о них.

– В какой срок будет возможно устранить несоответствия?

– В срок, который будет указан в уведомлении уполномоченного органа. Срок будет устанавливаться с учётом времени, необходимого для устранения нарушений.

– Кто будет заниматься продажей? Как будет устанавливаться цена? Куда пойдут деньги, вырученные с продажи таких объектов?

– В настоящее время вопрос находится на рассмотрении в Администрации.