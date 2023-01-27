16+
Логотип Сиапресс
USD  69,1263   EUR  75,3348  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Нарушаешь? Изымем!

Разбираемся, как повлияют новые поправки в Гражданский кодекс на возможность изъятия недвижимости

Нарушаешь? Изымем!
Фото: siapress.ru

С 1 марта текущего года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые позволят отбирать недвижимое имущество у россиян, если оно используется не по назначению и тем самым нарушает права других собственников.

Разбираем отдельные случаи вместе со специалистами правового управления администрации Сургута.

По каким критерием оценивают ущерб, нанесенный соседям?

Информация о том, будут ли выделены критерии, по которым будет оцениваться, вредит ли собственник недвижимости окружающим или нет, в правовом управлении отсутствует. В законе указано, что решение по таким вопросам будет приниматься судом. Соответственно, все зафиксированные факты будут оцениваться судом по своему внутреннему убеждению, как это предусмотрено гражданским процессуальным законодательством.

Если недвижимость захламлена

– Смогут ли поправки решить вопрос с теми, кто захламляет свою квартиру? Как в этом случае будет оцениваться ущерб, если подъезд при этом останется чистым?

– Статья 287.7 Гражданского кодекса РФ и статья 35 Жилищного кодекса РФ не содержат указаний на необходимость определения ущерба. Информация о том, смогут ли поправки решить вопрос с теми, кто захламляет свою квартиру, в правовом управлении отсутствует.

– Будут ли находиться в зоне риска собственники дач, которые не проживают там в зимний период и в это время не следят за участком?

– В силу статьи 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Собственники дач, которые не проживают там в зимний период и в это время не следят за участком, находятся в зоне риска привлечения к ответственности за несоблюдение Правил благоустройств города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ.

– Что касается объектов незавершенного строительства? Спустя какой срок будет возможно их изъять?

– Статья 239.1 Гражданского кодекса РФ об отчуждении объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в связи с прекращением действия договора аренды такого земельного участка не изменялась с 2015 года. Объекты возможно изъять после истечения срока действия договора аренды земельного участка.

Если недвижимость пустует

– Если у человека есть пустой земельный участок, который долгое время не застраивался, его также могут изъять?

– Основания и порядок изъятия земельных участков, используемых с нарушением законодательства Российской Федерации, регулируется статьями 285, 286 Гражданского кодекса РФ. Статьёй 284 Гражданского кодекса РФ предусмотрено изъятие земельного участка у собственника только в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом.

– Если дача заброшена, перед изъятием будут искать собственника?

– Статьей 284 Гражданского кодекса РФ предусмотрено изъятие земельного участка у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. Заброшенные дачи не относятся к такой категории земельных участков.

– Входят ли в новые поправки правила по реализации пустующих парковочных мест? Если да, в каком случае их будут изымать?

– Частью 2 статьи 287.7 Гражданского кодекса РФ установлено, что правила прекращения права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение применяются также и к машино-местам. Их будут изымать в тех же случаях, что указаны в данной статье.

Кто этим будет заниматься?

– За каким отделом в администрации будет закреплена данная обязанность? Как будут вычислять тех, кто пользуется недвижимостью не по назначению?

– Компетенция структурных подразделений Администрации города определяется положениями о них.

– В какой срок будет возможно устранить несоответствия?

– В срок, который будет указан в уведомлении уполномоченного органа. Срок будет устанавливаться с учётом времени, необходимого для устранения нарушений.

– Кто будет заниматься продажей? Как будет устанавливаться цена? Куда пойдут деньги, вырученные с продажи таких объектов?

– В настоящее время вопрос находится на рассмотрении в Администрации.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:23, просмотров: 92, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО 1246
  2. В ДТП с большегрузами под Нефтеюганском никто не выжил 823
  3. ​В России принят закон, который позволит местным властям не допускать строительство уродливых зданий (или нет) 746
  4. ​МТС стала лауреатом номинации «Прорыв года» карьерного рейтинга Changellenge Best Company Award 706
  5. В Сургуте отремонтируют музейный центр и купеческий дом 696
  6. ​За минувший год в Югре подвели газ к более чем 1,5 тысячам домовладений 664
  7. Кардиодиспансер в Сургуте стал вторым в России по числу проведенных имплантаций окклюдера ушка 644
  8. ​В Сургуте начался арендный бум. Стоит ли начинать такой бизнес — рассказали риелторы 641
  9. Недобросовестные дачники 626
  10. Мэр из ХМАО рассказал, кто чистит ему двор от снега 604
  1. ​Дети с холодным оружием в кафе: это лишь первые результаты маргинализации гуманитарного капитала в России. Ждите дальше 2190
  2. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 2188
  3. В Нижневартовске пройдет молодежный форум «Нефтяная столица» 2176
  4. ​Как так получилось, что восточная часть Сургута остро нуждается в поликлинике, но ее нельзя просто так начать строить? 2124
  5. В Сургуте пройдет открытие зимнего парка развлечений с катком 2020
  6. Азербайджанская диаспора Сургута не поддержала оскорблявшую русских Раю Мамедову 1945
  7. Крещение в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 1892
  8. Алишер Хайдаров: «Это классное ощущение, когда ты играешь себя» 1889
  9. ​В Югре продлили сроки экологической акции «Спасти и сохранить» 1885
  10. В Пыть-Яхе сотрудник автомойки намыл тару из-под бензина на полмиллиона рублей 1822
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7855
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5256
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4504
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4457
  5. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4166
  6. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3797
  7. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3760
  8. ​Строить и еще раз строить: «Сибпромстрой» подвел итоги года и поделился планами на новый 3533
  9. ​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3281
  10. Двух пассажиров авиакомпании «ЮТэйр» не пустили на рейс из-за овербукинга 3275

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика