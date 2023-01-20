Сургутские дети с ножами в бывшем Макдональдсе – только начало

История о том, как дети с ножами и электронными сигаретами без стеснения сидели в бывшем Макдональдсе Сургута, сама по себе не масштабна, но сигнализирует о важных вещах. В первую очередь, о том, что в нашем конкретном городе и по всей стране планомерно проваливается гуманитарный и человеческий капитал. Так что подобных случаев мы будем видеть больше и чаще. Почему – обсудили Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в свежем выпуске «О чем говорят».

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем наш первый в 2023 году выпуск. Во втором эпизоде этого выпуска мы поговорили про фразу Натальи Комаровой о том, что «там все в доле», и обсудили, что это вообще было, и что за большой медийный шум поднялся и почему он поднялся вокруг всей этой истории. Так что, посмотрите, если интересно.

Сейчас поговорим про другую тему, которая совершилась у нас в ходе новогодних каникул. Был момент, что в Сургуте какие-то малолетние, ранние подростки, где-то 11-13 лет сидели в бывшем «Макдональдсе», который ныне называется «Вкусно и точка», вели себя нехорошо, вызывающе, задирали людей, прохожих, курили электронные сигареты, размахивали холодным оружием, настоящими ножами. Естественно, это все попало на камеру. Сургутяне начали по этому поводу бурлить, обсуждать, осуждать и так далее. В очередной раз мы приходим к ситуации, когда нужно обсудить, что же у нас такие дети вот такое нехорошее дело творят. Как ты думаешь, почему дети творят такие нехорошие вещи? И как нам на такие нехорошие вещи реагировать? Нам, как социуму, в первую очередь, не каждому отдельному человеку, а как общество должно воспринимать и реагировать на подобные эксцессы?

Т.С.: Дети так себя ведут, потому что они дети, потому что они познают мир, используя свой статус детей, выходят за границы дозволенного и, таким образом, эмпирическим путем расширяют пространство того бытия, которое они себе представляют интересным и увлекательным. Вот и все. На самом деле, дети — самые жестокие существа. Правда? Как бы так считается. Психологи утверждают. Не знаю, является ли наукой психология, но по уровню социальной мизантропии дети являют собой, порой, такой социум малоприятный, конечно же. Достаточно вспомнить великий фильм «Чучело», да много каких в искусстве произведений, которые очень точно описывают эту детскую социопатию.

Д.Щ.: Ну, «Повелитель мух».

Т.С.: Да, конечно. Поэтому тут, с одной стороны, все очень банально, все просто, конкретно данные дети вели себя омерзительно, конкретно они должны получить по заслугам, если они подпадают под нормы закона, который их может как-то наказать, видимо, надо их как-то наказывать, судить, потому что угроза размахивания холодным оружием — это, как я помню, без цитирования статей уголовного кодекса, угроза жизни и безопасности граждан. Что-то такое...

Д.Щ.: Такое может быть.

Т.С.: На самом деле, проблема гораздо шире. Подобные эксцессы всегда случаются и в любом обществе: и в обществе российских детей, и в обществе любых других национальных, государственных социумов. Но если мы изучаем конкретно Сургут, то история эта снова возвращает к большому разговору о том, каким стратегическим путем идет наш город. Это есть гуманитаризация, то бишь развитие человеческого капитала есть и его маргинализация. Вот, выбирай путь.

Все последние осуществляемые реформы в области городского развития, как территории, как сообщества людей, как какого-то культурного кластера и так далее по всем этим позициям, на протяжении последних 20 лет активно указывают на то что как раз в строительстве гуманитарного капитала у нас происходят очень большие ошибки. Население, которое могло бы с большой долей вероятности планировать свою перспективу в регионе, в частности, в Сургуте, получать качественное образование и в дальнейшем получать качественную, квалифицированную работу этим самым гуманитарным капиталом развивать, вымывается. Оно заменяется населением совершенно противоположных характеристик: людьми с очень коротким лагом планирования своего будущего и, соответственно, будущего своих детей, здесь вообще, полагаю, что будущее детей отсекается, потому что то вот то население, которым заменяется то, что я называю качественным населением, оно не планирует далеко.

Д.Щ.: Посмотрел бы я на того человека, который сегодня планирует далеко.

Т.С.: Я хочу сказать так: вообще, людей, способных планировать далеко, всегда в любом социуме, меньшинство. Эти люди составляют элиту, как считается. Я не люблю слово элита, потому что большинство, в том числе и представителей элиты, представляют это слово, как социальных антагонистов, как социальное зло какое-то, они их не любят за то, что так называемая элита успешна, умеет считать наперед, умеет, вероятнее всего, еще и деньги зарабатывать, умеет обеспечивать свой быт, свой социум, свои культурные запросы и так далее по пунктам. Так вот, когда мы говорим о развитии гуманитарного капитала, об инвестициях в гуманитарный капитал конкретного муниципалитета, мы же подразумеваем не создание условий жизни для элит, для богачей, если очень опошлять, а создание условий для расширения такой социальной базы, которая в состоянии переходить из этой нижней позиции своего социального существования в более верхнее.

Д.Щ.: Я бы назвал это средним классом, который у нас сильно-сильно пострадал.

Т.С.: Еще одно, да, уже практически ругательное слово в нашей стране, безусловно, это и есть тот самый средний класс. Градация среднего класса, как мы однажды с тобой разговаривали, в развитых странах где-то 26-28. В России средним классом, я так понимаю, для облегчения задачи наших чиновников, счетоводов, всего 1, я так понимаю. Все, что выше дохода 17 тысяч рублей в месяц, по-моему, у нас уже называется средним классом, что, безусловно, по нормальным, стандартным меркам должно относиться к какому-то нищему классу.

Вот отсюда, кстати, наша проблема. Формально люди, занимающиеся управлением территорией, считают, что они работают со средним классом. И, соответственно, все их действия уже от этой исходной ошибки ложные, не правильные. Ну смотрим на развитие Сургута: как он развивается, в какую сторону перекос? У нас перекос в сторону массового, как бы считающегося сверхдоступным, жилья. Вот. Некачественного с точки зрения не инженерных характеристик, здесь мы не обсуждаем как бы, а с точки зрения, опять-таки, создания социума, который попадает в это жилье. Нет. Это жилье не формирует качественный социум. Бригады скорой помощи боятся, ну они не боятся, они терпеть не могут вызовы во все эти жилищные комплексы, потому что, как они говорят, пока мы проберемся до квартиры через какие-то ботинки, сапоги, шубы, санки, пакеты с мусором, пройдет куча времени.

Д.Щ.: Я даже не знаю, как они в этот двор заезжают на своей большой машине скорой помощи.

Т.С.: Да. Это к вопросу о социуме. Этот вот социум говорит бригаде скорой помощи, которая возмущается насчет не выброшенного мусора, что вот мы платим вам деньги, ну, вам, видимо, они считают, что представитель скорой помощи — это представитель государства или муниципалитета, вот и убирайте за нами. Я подобных историй слышу все больше. Это, как раз указывает на то, что мы наблюдаем маргинализацию населения Сургута.

Вот по всем формальным показателям он прекрасно развивается: строится жилье, строится соцкультбыт, школы, какие-то учреждения ДДУ, поликлиники, больницы. Но когда мы начинаем содержательно смотреть на структуру населения, на его такие характеристики, как образовательная база, профессиональная занятость, уровень дохода, источники дохода, количество источников дохода, владение предметами бытовыми от ТВ, холодильника до автомобиля и так далее, мы видим, что качество этого населения падает. И удивляться разнузданной шпане, которая в торговом центре с ножом бегает за посетителями, курит вэйпы, а, может быть, не только вэйпы, может быть, до этого они покурили чего-то другого, а вэйпами догоняются, мы уже этому не удивляемся, мы уже воспринимаем это, как что-то обыденное.

Тут надо понимать: если бы наша социальная политика абсолютно была правильная, мы воспитываем правильное население в Сургуте, мы строим правильные дома, мы туда заселяем правильное населения, то, конечно же, подобные инциденты продолжались бы, но их частота, массовость и реакция на них социума была бы иными. То, что ты называешь каким-то всплеском возмущения в пабликах на этот случай, нет, это такое же возмущение, как мы только что обсуждали реакцию пабликов на вполне себе рабочее, повседневное высказывание губернатора. Из ничего – раз и взрыв каких-то эмоций. Потом также мгновенно стихает, исчезает и проблемы нет. Как с пассажирами автобусов, которых выгоняют за отсутствие билета, просроченный билет. Поорали, забыли, затихли. Все.

Это как раз говорит об очень короткой памяти нашего населения, о том, что, нет, оно не рефлексирует, оно орет. Но никто не выйдет на митинг, на манифестацию, представим, что это возможно, законно в нашей стране, чтобы решить проблему продажи тех же вэйпов, к примеру, если это кого-то там волнует. То есть люди не организуются в социум для решения тех или иных своих насущных жилищных задач. Вот, чем отличается неорганизованное общество, общество с низким социальным качеством от общества развитого. Вот и все. Так что, этот мальчик с ножом являет собой проблему более глубокую и широкую, нежели...

Д.Щ.: То есть это верхушка айсберга, под которой еще находится куча пластов воды, льда и всего подряд.

Т.С.: Конечно, это даже не верхушка. Это как у шариковой ручки сам шарик, который и пишет, он важное звено во всей этой конструкции, без него ручка писать не может, но кроме этого шарика, посмотри, какая тут еще масса. Поэтому, да, мальчик, размахивающий ножом — это не просто угроза конкретно окружающим или какая-то психологическая травма тем, кто это увидел, им это не понравилось, и они пошли и в Контакте или где-то чего-то там пишут возмущенные. Нет. Проблема глубже. И, боюсь, что она не так хорошо решаема, как конкретно наказание вот этой шпаны.

Д.Щ.: Что ж, ладно. Конечно же, мы будем следить за этими большими процессами, которые происходят в нашем обществе. Боюсь, что в лучшую сторону сейчас никакого движения у нас нет и в ближайшее время не предвидится. Мы завершаем «О чем говорят». Подписывайтесь на нас на YouTube, ставьте лайки, так будет веселее, читайте нас на siapress.ru. Через неделю снова встретимся поговорим. Там будет большая тема, которая будет посвящена генеральному плану Сургута, скорее всего. Так что, оставайтесь с нами. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!