Как аферисты используют тему мобилизации для своих целей и как распознать мошенников

Пользователи Telegram в конце прошлой недели могли получить сообщения о возобновлении мобилизации и предложением проверить списки. Как распознать мошенников и не попасться на новые уловки – рассказали эксперты Роскачества.

После праздников мошенники запустили волну фишинговых сообщений, где под предлогом якобы возобновившейся мобилизации предлагают людям пройти по ссылкам и проверить, нет ли их или их родственников в списках.

Играя на эмоциях и давя на скорость принятия решений, аферисты уводят человека на сторонний ресурс, где узнают логин и пароль жертвы.

Как минимум, доверчивые пользователи рискуют скомпрометировать свои конфиденциальные данные и даже утратить доступ к своему аккаунта, а как максимум через время смогут узнать, например, об оформленных на них кредитах и открытых на их имя ИП.

Важно понимать, что в наши дни любое масштабное событие приводит к росту фишинговой активности (вспомним ситуацию со справками о вакцинации). Хакеры умело эксплуатируют новостную повестку и пытаются сами запускать фэйки через всевозможные каналы связи.

Для выуживания конфиденциальных данных граждан киберпреступники прибегают к помощи фишинговых сайтов. Остерегайтесь писем и сообщений, в которых просят предоставить любую личную информацию или что-то купить онлайн. Не переходите по подозрительным ссылкам и не принимайте быстрых решений, основанных на эмоциях.

Не покупайте в интернете какие-либо справки и документы.

Никому в сети не отправляйте свои личные и финансовые данные (логины, пароли, банковские коды из сообщений, секретные цифры с оборотной стороны платежной карты и т.п.).

Не ведитесь на эмоции – думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или скачать предлагаемые файлы.

Помните, что в интернете огромное количество аферистов наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике.