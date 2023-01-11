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Как не получить обморожение в сильные морозы?// КОНСУЛЬТАЦИЯ

Что стоит знать, если вы собрались на прогулку в морозы

Как не получить обморожение в сильные морозы?// КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: pixabay.com

В Югру пришли первые сильные морозы в 2023 году. На столбиках термометров более 40 градусов мороза. Для профилактики случаев обморожения, в окружном Роспотребнадзоре напомнили об основных правилах при прогулках и работе на воздухе.

Отморожение (обморожение) – поражение тканей при действии низких температур, при этом происходит длительный спазм мелких кровеносных сосудов, а позже в спазмированных сосудах образуются тромбы, нарушается местное кровообращение с последующим отмиранием тканей. Часто обмораживаются ушные раковины, нос, недостаточно защищённые конечности – прежде всего пальцы рук и ног. Тяжесть отморожения зависит от температуры окружающей среды, длительности пребывании на холоде, влажности, наличия или отсутствия ветра, общего самочувствия, количества и качества одежды на человеке. Большая вероятность возникновения обморожения, если:

  • человек вышел на улицу голодный (не ел более 8 часов);
  • он находится на морозе в состоянии алкогольного, наркотического или другого вида опьянений (алкогольное опьянение, впрочем, как и любое другое, вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению);
  • не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми;
  • человеку приходится длительное время пребывать на улице, неподвижно стоять или держать (нести) какой-то предмет на морозе;
  • человек страдает сахарным диабетом или заболеваниями, при которых имеются нарушения общего или местного кровообращения;
  • он физически истощен (переутомился или только перенес тяжелое заболевание);
  • он потерял какое-то количество крови (травма, донорство крови и ее компонентов);
  • это ребенок (у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена), беременная женщина (особенно в 3 триместре) или пожилой человек (у пожилых людей и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена).

Доврачебная помощь при отморожении сводится к скорейшему восстановлению температуры и кровообращения в пораженных тканях, для этого необходимо провести мероприятия по согреванию пострадавшего.

При ощущении переохлаждения или замерзания конечностей на прогулке необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания и оценки своего состояния. Кроме того, надо постараться не давать обмороженному месту снова замерзнуть, так как это вызовет более значительные повреждения кожи.

При малейшей возможности следует произвести замену мокрой и (или) тесной одежды и обуви и доставить пострадавшего в теплое помещение. Особую осторожность следует проявлять при снятии примерзшей к телу обуви и одежды, чтобы не взывать механического повреждения отмороженных участков тела.

Производить согревание следует при температуре не выше 40 С° (температуру воды, которой вы отогреваете пораженный участок, повышать нужно постепенно и очень аккуратно: она должна стать 37 градусов за 40 минут). Это связано с тем, что ткани, подвергаемые переохлаждению очень чувствительные к перегреву, из-за нарушения механизмов естественной терморегуляции. Поэтому категорически запрещается отогревать отмороженные участки в горячей воде или же посещать баню. Так же ни в коем случае нельзя растирать пораженные участки снегом, т.к. это может привести к дополнительным повреждениям пораженных тканей.

При обморожении пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в стационар, только врач сможет определить степень отморожения и назначить необходимое лечение.

Профилактика отморожений:

  • В сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой на то необходимости, а выходя на улицу, заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды, чтобы одеться соответственно погодным условиям.
  • Не употребляйте алкоголь и психоактивные вещества – алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) вызывает иллюзию тепла, и приводит к переохлаждению. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках отморожения.
  • Не выходите на мороз при плохом самочувствии.
  • Не курите на морозе – курение уменьшает циркуляцию крови в мелких сосудах, и таким образом делает конечности более уязвимыми.
  • Одежда и обувь должна соответствовать температуре, быть сухой и подходящего размера. Под куртку или шубу лучше надеть вместо одной теплой несколько лёгких кофт. Одежда должна быть свободной, не облегающей.
  • При отсутствии теплой одежды утеплиться можно при помощи обычной бумаги или лоскутов ткани, скомканных и помещенных между слоями одежды.
  • Не выходите на улицу голодными.
  • Обувь должна быть теплой, свободной и удобной. Тесная обувь, обувь без теплой стельки, на тонкой подошве, а также сырые носки часто являются факторами, провоцирующими отморожения. В холодную и сырую погоду лучше носить шерстяные, а не синтетические или хлопчатобумажные носки, т.к. носки из шерсти лучше сохраняют тепло и впитывают влагу, оставляя ноги сухими и теплыми более длительное время.
  • На морозе обязательно носите варежки, шапку, прикрывающую уши и шарф. При длительном пребывании не морозе нелишним будет взять сменную пару носок и варежек, а также термос с горячим сладким чаем.
  • В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте кремом.
  • Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений – колец, серёжек и т.д
  • Не выходите на мороз с влажными волосами после душа или во влажной одежде.
  • Не позволяйте отмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более значительные повреждения кожи.
  • Если у Вас замерзли руки, можно согреть их в подмышечной области, в области живота или паха.
  • Планируя прогулку, помните, что пожилые люди и дети более склоны к обморожениям.
  • Помните, что не только люди, но и домашние животные подвержены обморожениям.

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Сегодня в 17:04, просмотров: 96, комментариев: 0
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