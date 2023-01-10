16+
Логотип Сиапресс
USD  70,3002   EUR  75,0785  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Как бороться с «соседом-накопителем»: действуем по закону // ПАМЯТКА

Что делать, если сосед захламляет свою квартиру и мешает жить остальным

Как бороться с «соседом-накопителем»: действуем по закону // ПАМЯТКА
Фото: huffpost.com

От соседей с «синдромом Плюшкина» никто не застрахован – например, недавно подобная ситуация произошла в Сургуте. Женщина настолько сильно захламила свою квартиру, что ужасный смрад распространился на весь подъезд, а вскрыть дверь удалось только при помощи спасателей. Не только противным запахом может обернуться соседство с «накопителем»: в подобных квартирах частенько заводятся тараканы, клопы, которые могут распространиться по всему дому. Как бороться с «Плюшкиными» в рамках закона? Составили для вас памятку.

1.Попробуйте выйти с соседом на контакт. Если же он не хочет общаться по-хорошему, найдите его друзей или родственников. Заставить собственника сделать уборку не доходя до суда можно и через управляющую копанию – она размещает уведомление о необходимости привести жилое помещение в соответствие с санитарными нормами, провести уборку и дезинфекцию в установленный срок.

2.Если взаимодействовать не с кем и сроки уборки проигнорированы, а из квартиры идет запах, нужно написать заявления в Роспотребнадзор, управляющую компанию, участковому и в прокуратуру. Только в составе комиссии из этих ведомств по закону можно вскрыть частное жилище. Если есть родственники, их нужно пригласить.

3.Комиссией проводится обследование, составляется акт, где фиксируется состояние жилища, лестничной клетки жилого дома, на которой расположена квартира.

4.На основании заключения Роспотребнадзора и комиссии в целом можно обратиться в суд, который вынесет предписание владельцу привести помещение в соответствие с санитарными нормами.

5.Обратиться в суд можно и в том случае, если соседи «Плюшкина» понесли убытки – моральные и материальные. При этом истцам следует заранее формировать доказательную базу (сохранять чеки, подтверждающие затраты на дезинфекцию своих помещений, травлю тараканов, покупку лекарств, обращение к врачам).

6.Дополнительно можно обратиться в социальные службы, которые возьмут соседа под опеку, если он одинокий.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:43, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Старшую медсестру травматологии Сургута будут судить 1056
  2. В Нягани спасатели помогли женщине с ребенком, которых насильно удерживали в квартире 869
  3. Появятся ли новые налоги по итогам 2023 года? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 796
  4. Кардиологи Сургута 15 часов оперировали пациентку в канун Нового года 761
  5. Почти 8 млн рублей выманили мошенники у югорчан за новогодние каникулы 736
  6. ​В Кондинском районе расследуют убийство женщины 715
  7. В столице Югры поймали 15-летнего угонщика иномарки 683
  8. На трассе в Югре едва не замерз водитель грузовика 682
  9. С зимних улиц Сургута вывезли почти 80 тысяч кубов снега за каникулы 632
  10. ​В Сбере посчитали, что на Урале чаще всего покупали перед Новым годом и в дни каникул 593
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4013
  2. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 2783
  3. ​Транспортная полиция сняла дебоширку с рейса из Сургута в Москву 2361
  4. ​Всё на перспективу. В Сургуте в 2022 году начали очень большие стройки 2301
  5. ​Морозы вернутся в Сургут к Рождеству 2269
  6. В Сургуте запустили новый автобусный маршрут до дачного кооператива 2176
  7. В Нижневартовске девушка едва не выпала из окна многоэтажки 2130
  8. ​Забытая проблема. Коронавирус в 2022 году сделал последний бенефис и превратился в рутину 2107
  9. ​Валюта года. Рубль в 2022-м пережил как невероятное падение, так и мощный триумф 2081
  10. С начала года в Югре поймали 81 пьяного водителя 2046
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 6402
  2. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4318
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 4279
  4. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4013
  5. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 3866
  6. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3243
  7. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3131
  8. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3051
  9. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2990
  10. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2977

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика