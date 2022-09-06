Эксперты Роскачества рассказали, что не стоит делать с денежными средствами в кризис и почему

В кризисный период особо важно правильно распоряжаться деньгами, чтобы не потерять их. Например, минимизировать расходы, сформировать финансовую подушку и спланировать бюджет. Однако многие все равно поступают необдуманно и рискованно. Эксперты Роскачества поделились, что точно не стоит делать, чтобы не потерять деньги в кризис.

Инвестируйте последние деньги

В кризис важно не совершать необдуманных инвестиций. Для начала проверьте свои резервы, подсчитайте доходы, расходы и свободные средства. Если они остались, то могут послужить хорошей подушкой безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. Вкладывать их куда-то на очередном пике кризиса может быть худшим способом потратить деньги.

Стоимость ценных бумаг, недвижимости и иностранной валюты может подскочить. А потом, когда ситуация стабилизируется, упасть. Вы же, купив их на пике кризиса, получите только убытки. К тому же ликвидность у активов разная, и в момент, когда вам могут понадобиться деньги, вы не сможете быстро и выгодно эти активы продать.

Также эксперты советуют не инвестировать все средства в одно место.

Берите кредиты и оформляйте кредитки

В кризис условия по кредитам и картам могут быть самыми невыгодными. Траты, наоборот, стоит сократить, а не покупать что-то на чужие деньги. Если вы останетесь без доходов, но с кредитом, то это может лишь усугубить ваше финансовое положение.

Скупайте товары про запас

Весной 2022 года многие люди в панике скупали гречку, сахар, смартфоны и ноутбуки. Тем самым были они израсходовали важные финансовые запасы, которые могли создать хорошую подушку безопасности. Когда ажиотаж прошел, все товары вернулись на полки по ценам гораздо ниже пиковых. Тем самым покупатели закупались ненужными товарами в убыток.

Кроме того, продукты могут испортиться, а техника рискует так и остаться неиспользованной. Выгодно сбыть ее при нормализации цен уже проблематично.

Совершайте крупные покупки

Покупка квартиры, дома или автомобиля может показаться хорошим вложением, но и здесь есть обратная сторона. Все свои запасы вы тратите на покупку, которую можно отложить, посмотрев на реакцию рынка. Вам может понадобиться подушка безопасности, а при покупке, например, квартиры ваши деньги надолго оказываются заморожены. После того как кризис пройдет, вы вряд ли продадите ее дороже, но при этом такие покупки всегда связаны с дополнительными тратами на налоги и обслуживание.

Не меняйте свои финансовые привычки

Может быть, у вас есть подписки на сервисы, которыми вы почти не пользуетесь, а также расходы на ненужные товары. Однако вы привыкли к ним и делаете на автомате. Необходимо подумать, а стоит ли обновлять смартфон каждые три месяца или покупать продукты элитных брендов в неустойчивый период. Конечно, это не значит, что стоит экономить на всем, но от каких-то расходов, которые не изменят вашу жизнь, всегда можно отказаться.

Напоминаем, ранее в siapress.ru рассказали, зачем нужна финансовая подушка безопасности и как ее сформировать.