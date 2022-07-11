В Сургуте подвели итоги акции «Ласковый май – собаку забирай»

В Сургуте подводят итоги благотворительной акции «Ласковый май – собаку забирай». Вообще это окружное мероприятие, которое, несмотря на название, по времени распространилось на май и июнь, и по всему региону благодаря работе общественников, волонтеров, властей и ветслужбы, новый дом обрели 150 бесхозяйных животных.

В нашем городе основное внимание пришлось на большое мероприятие, прошедшее 18 июня на площадке между «Богатырем» и школой №31 – BarbosFest. Его организовали сургутская администрация, благотворительные организации (ОД «Дай лапу», АНО «Дарим новую жизнь», приют «Дорога домой») и ветеринарная служба ХМАО-Югры. Смысл мероприятия был в том, чтобы дать людям возможность хорошо провести время, пообщаться друг с другом и с подопечными городских зоозащитников, оказать благотворителям посильную помощь и, в идеале, забрать домой какую-нибудь собачку.

В итоге всего один подопечный уехал с BarbosFest в новый дом, но это не должно демотивировать и расстраивать, считают организаторы. Почему так – рассказали председатель правления ОД «Дай лапу» Александра Нуриева, замдиректора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин и старший инспектор ветеринарной службы Югры Александр Саломатин.

– Подведем основные итоги акции «Ласковый май – собаку забирай».

Александра Нуриева: У нас прошел первый в своем роде BarbosFest – новый формат мероприятия, в котором мы акцентируем внимание на теме бездомных животных. На него пришли более тысячи человек. Прошел фестиваль в сквере в 31-м микрорайоне, и так как в Югре еще не было событий подобного формата, ждать особых результатов не стоило – всего одну собачку забрали, а в основном люди приходили и общались.

Мы получили хорошие отзывы от горожан по поводу этого фестиваля, формат хороший, и его нужно продолжать. Другое дело, что полностью брать на себя его проведение мы не готовы, нужно или несколько организаций, которые бы распределили задачи, или делать его таким же ежегодным городским мероприятием, как «Соцветие» или «Урожай года» – закладывать в план и делать совместно.

Хорошо, что откликнулись партнеры – ветеринарные клиники, груминг-салоны, зоомагазины. Спасибо администрации города за площадку проведения. Спасибо ветеринарной службе Югры – к ее палатке выстроилась очередь на вакцинацию и чипирование домашних животных. Нам нужно постоянно поддерживать и формировать культуру содержания питомцев и ответственного к ним отношения, эта тема не должна покидать умы горожан.

Вячеслав Адушкин: Считаю, что акция «Ласковый май – собаку забирай» в регионе в целом удалась, прошло много мероприятий, администрация Сургута в них участвовала и оказывала техническую поддержку. Если учесть то, что к нам на муниципальный уровень переданы полномочия по обращению с бесхозяйными животными, то все эти акции направлены на решение важной задачи – чтобы питомцев, которых недобросовестные владельцы выкинули на улицу, было как можно меньше. Мы все в этом заинтересованы.

Хочу сказать спасибо Константину Давлетову, который руководит приютом «Дорога домой», за предоставление чипов – на BarbosFest’е участники смогли бесплатно чипировать 32 собак. Теперь они будут внесены в базу, у них будет свой электронный паспорт, и по ним можно будет всегда получить информацию.

Что касается воспитательной и просветительской работы – департамент образования Сургута проводит «Уроки добра», на которых рассказывает школьникам о необходимости правильно обращаться с животными, ответственно подходить к вопросу заведения питомцев. О том, что если ребенок просит родителей купить собаку или кошку, он должен понимать всю меру ответственности за жизнь и будущее животного.

Александр Саломатин: Ветеринарная служба Югры вплотную занимается вопросами, касающимися животных без владельцев. У нас есть информационная база, которая постоянно пополняется. И я от лица службы выражаю благодарность некоммерческим организациям, которые организовали и приняли участие в BarbosFest’е в Сургуте. Спасибо, что помогаете и делитесь позитивным опытом! У нас пока не было подобных мероприятий, и это действительно новая веха, которую нужно осваивать.

На BarbosFest’е наши специалисты проводили чипирование животных, которое в России не носит обязательный характер, но оно очень нужно для формирования информационной базы и прослеживаемости передачи животных, особенно, если они оказываются на улице.

Также мы проводили вакцинацию от бешенства – это острое инфекционное заболевание, которое приводит к параличу центральной нервной системы, оно смертельно опасно и для животных, и для людей, поэтому ставить прививки он него ставить надо обязательно. Тем более, что они в нашей стране бесплатны. На фестивале наши специалисты вакцинировали много животных – как кошек, так и собак.

Некоммерческие организации, которые привели своих питомцев на фестиваль, заранее провели всю работу по вакцинации (не только от бешенства, но и других болезней) и чипированию, и они были подготовлены и адаптированы, чтобы войти в новую семью. Мы брали контакты тех людей, которые заинтересованы в будущем взять животное из приюта, и тех, кто взял одну собаку в ходе фестиваля – мы будем консультировать их относительно того, как обращаться с новым питомцем.

Все это – пробный шар, который мы запустили. По итогам года мы поведем итоги мероприятий различных акций вместе с НКО и администрацией. Сейчас, например, актуальная программа – «Не бросай меня на даче», чтобы люди не оставляли питомцев на дачных участках.

– Но все же – одна собака, которую забрали в ходе фестиваля – это не слишком мало?

А.Н.: У нас это только первый подобный фестиваль. Сургут – не Москва, где подобные события организуются десятилетиями, и не по разу в год. Продавать добро – это то же самое, что продавать Кока-колу или телевизор – должна быть подготовленная аудитория. У нас ее пока нет. Мы только дали возможность горожанам прийти и посмотреть, как подобные мероприятия происходят, но люди должны быть морально готовы вернуться с фестиваля с новым питомцем. Для этого нужно время.

Если делать такие мероприятия ежегодно, хотя бы два раза – весной и осенью, то можно будет через какое-то время говорить о результатах. В Москве на подобных фестивалях в новые дома уезжают по 6-8-10-15 собак и еще 30-40 котов. Но Москва больше Сургута, и там выработана культура забора животных из приютов, это для них нормально и привычно.

У нас был пробный шар – что-то придумали сами, что-то позаимствовали у коллег, и я была уверена, что десять собак никто не заберет. Хорошо, что хоть одну забрали. Но это не значит, что не нужно проводить подобных акций. Нужно проводить, нужно приучать людей и ставить себе KPI по устройству животных. Тут, к слову, большую роль играют СМИ, которые могли бы рассказывать, как классно завести собаку, в том числе, беспородную.

Справка: В ходе BarbosFest’а участники собрали 64 килограмма сухого корма для собак и 14,4 кг – для кошек, а также влажного корма – 38 паучей для кошек и 10 для собак. Также сургутяне принесли 10 килограммов круп, консервы, витамины, подгузники и пеленки для животных. В жертвенные ящики к волонтерам за время фестиваля поступило около 14 тысяч рублей.

При поддержке Администрации Сургута