16+
Логотип Сиапресс
USD  58,8862   EUR  60,8953  

Новости

Больше новостей
Вы запланировали свой летний отпуск?
Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте парков и скверов?
Комментировать
0
Мешают ли вам люди на самокатах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к созданию аналога советской пионерии в школах?
Комментировать
0
Больше опросов

Человек собаке друг

Как я гуляла с бездомными собаками на дне открытых дверей

Человек собаке друг
Фото: Т.Оборина

В одном из своих блогов я призывала сургутян, встающих на защиту бездомных собак, помогать приютам не словом, а делом. Накануне я сама ездила в приют «Дарим новую жизнь» – у них был день открытых дверей, все желающие могли бесплатно поехать на автобусе (который, к слову, предоставили администрация и «СПОПАТ») до территории центра помощи животным и выгулять братьев наших меньших.

Погода была нелетная – моросил дождик, ветер пронизывал до самых костей, но я еще в пятницу для себя решила, что хочу потратить часть своего выходного именно так. В противовес ненастью гостям был оказан теплый прием: собаки приветствовали нас лаем, виляли хвостами и лизали руки. Волонтеры же обустроили палатку, где можно было отдохнуть, перекусить и выпить горячего чая. Там же предлагалось приобрести сувенир от омских мастеров или оставить пожертвования.

Поехала я, к слову, не как журналист, а как простой желающий, поэтому полноценно участвовала в выгуле. Поближе мне удалось познакомиться с тремя подопечными приюта. Первым в очереди был старичок Беляш – крупный мохнатый пес, однако очень дружелюбный. Тащил меня буквально во все закутки, а потом смиренно вернулся домой, отдыхать.

Ника – это тот случай, когда не волонтер выгуливает собаку, а собака волонтера. Крайне активная и очень любит обниматься. Серьезно, какую-то часть прогулки мы просто стояли, обнявшись – она встала на задние лапы и, опершись о меня, положила голову мне на плечо. Зоозащитники мне рассказали, что она одна из двух подопечных, которые любят проводить время с гостем именно так. Остальное время мы просто бегали по территории для выгула.

Белла просто пушистое облачко. Гулять она не особо хотела, поэтому наше знакомство было коротким, но не менее приятным. Не смогла я удержаться, чтобы не подарить ей сеанс почесываний и поглаживаний.

В общем, прогулка с собаками как досуг – очень даже ничего. Можно получить долю позитива, сделать доброе дело, пообщаться с волонтерами и другими горожанами. Кто-то здесь даже может найти верного друга и поближе с ним познакомиться, прежде чем забрать к себе в дом.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:45, просмотров: 144, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Забег.РФ» не обойдет и Сургут 982
  2. ​И снова ветер: сургутян ждет теплое, но «неблагоприятное» воскресенье 954
  3. ​Вартовского насильника вернут в колонию 927
  4. ​Прощай, певец Валера… Меладзе вернется в науку 912
  5. ​Еще одно перекрытие! В Сургуте оперативно отремонтируют улицу Энтузиастов 911
  6. Не ​«Макдак», а «Москотлета». Россияне выбирают новое название для «Макдоналдса» 604
  7. ​Время великов! Как выбрать?! 483
  8. Рождение ребенка теперь можно зарегистрировать электронно 204
  9. В Югре водитель без прав попался правоохранителям из-за ролика в интернете 177
  10. Человек собаке друг 144
  1. ​Из адидаса в абибас 2992
  2. Три участка дорог в Сургуте перекрыли из-за ремонта до 1 июня 2445
  3. Роскошь и только // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2206
  4. ​Человек 2087
  5. Крупные зарубежные бренды одежды возвращаются в ТРЦ Сургута 1950
  6. ​Экологическая катастрофа на Бардаковке 1944
  7. Синоптики предупредили сургутян о жаре с дождем 1881
  8. Лжесотрудники МЧС пугают югорчан эвакуацией из региона 1736
  9. Вартовчанин решил заступиться за женщину и погиб 1704
  10. Доктор, у меня это. Омоложение 1586
  1. Имя им — легион 8727
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 8653
  3. Дедушка Атанас 7689
  4. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5112
  5. ​Остановить вечный двигатель 4918
  6. ​Совесть Атанаса 4514
  7. ​Ледоход в Сургуте начался 4413
  8. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 4325
  9. ​Арктика: вахта человеческих судеб 3708
  10. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3418

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика