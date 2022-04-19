Сургутский депутат предложил ввести в местные школы «Уроки мужества»

Депутат Сургута Михаил Бехтин предложил ввести в школы Сургута «Уроки мужества» на базе мультимедийного исторического парка «Россия – Моя История. Югра». Данный вопрос рассматривался на очередном заседании комитета Думы города по социальной политике.

«Я лично и инициативная группа, в которую входят и представители ветеранских организаций Сургута, считаем, что «Уроки мужества» должны проходить на постоянной основе. Тем более, что к этой деятельности готовы подключиться представители ветеранских общественных организаций города, генеральный директор мультимедийного исторического парка. Это живой материал, который ребятам могут донести спикеры из этих общественных организаций. Разработано несколько блоков, в том числе блок «Юные герои России» – это рассказ о современных детях-героях, которые могут стать примером для подрастающего поколения», – заявил народный избранник.

Директор департамента образования Ирина Замятина отметила, что во всех школах муниципалитета с 1 сентября 2021 года введены специальные программы воспитания, целью которой является формирование у учеников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и их подвигам.

«Все, что касается основной образовательной программы – это литература, история, родной язык, подразумевают это направление. Во всех образовательных организациях реализуется проект «Российское движение школьников», охват детей составляет более 15 тысяч. В школах также созданы юнармейские отряды, военно-патриотические отделения», – рассказала директор департамента.

Ирина Замятина также подчеркнула, что реализовать данную инициативу как отдельный вид урока будет затруднительно, так как эта нагрузка не предусмотрена нормами СанПиН. Кроме того, несмотря на сотрудничество исторического парка со школами, все еще возникают вопросы о транспортировке детей из удаленных общеобразовательных организаций и создании безопасного пути.

Генеральный директор мультимедийного исторического парка «Россия – Моя История. Югра» Виталий Малыхин отметил, что готов предоставить площадку для реализации проекта и в очном, и в онлайн-формате. А также предложил Михаилу Бехтину и Виктору Рябчикову, имеющим опыт поисковой деятельности и военной службы, войти в состав спикеров нового курса.

«То поколение ветеранов ВОВ, которое вело большую просветительскую деятельность, в силу возраста, к сожалению, практически ушло. Эстафету готовы принять ветераны боевых действий, военной службы, МВД. И эту преемственность необходимо сохранять, в том числе проект «Юные герои Отечества», который, стартуя у нас в Югре, станет федеральным. Он о героизме сегодняшних школьников, в нашем регионе тоже есть ребята, награжденные государственными наградами за спасение людей», – резюмировал Виталий Малыхин.

Депутат Виктор Рябчиков также поддержал идею о введении «Уроков мужества»: «Я не понаслышке знаю, что есть вопросы, которые нельзя пускать на самотек. Программа образования у нас хорошая, но существуют несистемные мероприятия. У нас действительно есть великолепная площадка, люди неравнодушные. Не мне вам объяснять, кто ведет и как ведет, как это проводить – как дежурное мероприятие или иначе? Я считаю, что дети должны быть там системно, необходимо организовывать встречи. Наша с вами общая задача – максимально использовать все возможности. Я думаю, мы придем к консенсусу».

До 1 июня администрация должна проинформировать депутатов об организации работы и возможности включения уроков в мероприятия в каникулярные время.