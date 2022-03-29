Как правильно реконструировать железнодорожный вокзал в Сургуте

Сургутский ж/д вокзал будут сложным образом реконструировать – для этого уникальное здание в стиле советского модернизма будут частично демонтировать, а затем достраивать. Все это – лишние траты денег, коих и без того во всех бюджетах будет существенно меньше, считают ведущие проекта «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским. Можно не заниматься кардинальной перестройкой здания, а сохранить его архитектурный облик с использованием новых материалов, а также организовать внутреннюю «логистику». И уж точно не обшивать его сайдингом.

Подробно о том, как лучше провести реконструкцию – в свежем текстовом выпуске «О чем говорят».

Д.Щ: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Тарас, привет!

Т.С: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ: Выходим из нашего небольшого творческого отпуска, возвращаемся к обсуждению самых интересных событий, которые касаются Сургута, в первую очередь, и той новой жизни, которая нам предстоит. И вот сейчас решили поговорить про такой любопытный нюанс, который сейчас касается Сургута непосредственно.

Железнодорожный вокзал. Он у нас есть, он большой, очень старый, есть планы его менять. Менять его будут таким образом, что будут частично сносить старое здание и пристраивать к нему новую часть. К его проекту было огромное количество претензий с точки зрения его архитектурного, вообще, внешнего вида, архитектурной составляющей. И сейчас, кажется, появилась возможность. Это решение принималось на уровне РЖД и окружной администрации. То есть здесь Сургут имеет как бы совещательный голос, нежели что-то реальное.

Но сейчас несколько изменились у нас условия, и мы понимаем, что денег станет намного меньше, стройка станет намного дороже и большой вопрос, нужно ли сейчас заниматься этим огромным, страшным вокзалом или все-таки как-то по-другому подойти к улучшению железнодорожной инфраструктуры в нашем городе. Лично я предложил в недавнем блоге на СИА-ПРЕСС сохранить действующее здание, просто модернизируя его, на этом сэкономив на сносе и на строительстве. Тарас, ты бы сам как подошел к решению этого вопроса?

Т.С: Я хотел уточнить. Вот эта история с его обшивкой сайдингом цвета непонятно чего, оленьих рогов и каких-то натюрмортов югорских уже снят с повестки дня?

Д.Щ: Нет. Это вот все, если будет идти так, как оно идет, если программа РЖД не изменится и подходы власти не изменятся, то у нас будет вот этот такой вокзал с этой картинкой, которую мы наблюдали и от которой у некоторых был рвотный рефлекс.

Т.С: В той картинке существующий вокзал просто прятался вот под эту обшивку, как гнилой зуб под золотую коронку во рту. А сейчас речь идет о, как я понимаю, о полном сносе существующего здания. Да?

Д.Щ: О частичном сносе.

Т.С: Хорошо. Даже частично новое строительство – это бюджет расходов, кратно превышающий бюджет расходов обычной реконструкции. Хотя мы очень часто слышим от всяких диванных строительных экспертов (есть эксперты диванные политические, их сейчас тоже очень много развелось, а есть эксперты диванные строительные, в частности, экономические), что любая реконструкция – это очень затратно, проще снести, и сделать новый проект. Это, действительно, правда, это, действительно, рабочий подход, но в одном единственном случае: когда сносу подлежит полностью ничего не стоящая с моральной и технической точки зрения сооружение. Вопросов нет.

Любое другое строение: не важно – это общественное здание, это вокзал, это какой-то музей, не знаю, или это какая-то старая школа, или какой-нибудь Дом пионеров в каком-нибудь северном городе, представляющий ту или иную ценность историческую, гуманитарную, социальную, в конце концов, требует подхода под названием реконструкция. И проекты реконструкций подобных сооружений имеются и у тех же Российских железных дорог, проектов реконструкции старых железнодорожных вокзалов на территории России пруд пруди.

Все, кому надо, прекрасно понимают, что сургутский железнодорожный вокзал, который, как мы раньше говорили, является копией павлодарского железнодорожного вокзала. Вот в одно и то же время в Советском союзе было построено два таких вот вокзала: в Павлодаре – это нынешний Казахстан – и в Сургуте. И тогда многие критиковали власти за то, что они вокзал, предназначенный, скажем так, для южных широт, применили в северных условиях. Поэтому вокзал там холодный был зимой всегда, там, действительно, было очень холодно. Но проблема не в том, что это южный какой-то проект построили в Сургуте, а в том, что его построили тогда, скажем так, на тяп-ляп.

Проект-то хороший. И Павлодар, кстати говоря, ничего уж там такого южного нет, там зимы такие, что ого-го. А построили его наспех, потому что Сургут до середины 80-х годов обходился каким-то таким маленьким полубараком, каким-то площадью 200 кв м. И это, действительно, было очень печальное зрелище. Очевидно, что город такого уровня и такого экономического потенциала и таких больших пассажироперевозок, как Сургут, не мог обходиться подобным решением. Тогда этим занимались партийные власти, и они приняли решение построить вокзал по проекту, как я сказал, павлодарского вокзала.

И здание было построено, здание, действительно, очень красивое, здание имеет все выдающиеся признаки так называемого советского модернизма, а на самом деле это не советский модернизм, а просто модернизм, у него очень неплохое архитектурное решение и внутреннее планировочное решение очень хорошее. Каждый, кто пользовался сургутским вокзалом, подтвердит, что вот это все пространственное решение здоровское, там нет каких-то закутков, нет, как знаете, в старых всяких вокзалах московских, не знаю, ближайший, кто там, тюменский вокзал или свердловский вокзал, каких-то переходов узких, каких-то там темных комнат под какими-то там лестницами. Нет, у нас совершенно прекрасное сооружение, очень красивое, очень презентабельное и создающее неплохую визитную карточку городу.

Соответственно ценность сургутского вокзала не только в том, что по какому-то известному проекту построен, не только в том, что это, действительно, нормальное, красивое здание с правильной архитектурой, но и в том, что функционально это здание очень качественное. Другое дело, что морально сургутский вокзал за эти 40 лет устарел естественным образом.

Д.Щ: Да.

Т.С: И все факторы, которые привели к этому моральному устареванию, необходимо устранить. Во-первых, конечно же, вокзалу нужно сделать новые стеклянные фасады, которые не продуваются и которые держат тепло. Слава богу, за 40 лет в России научились эти технологии использовать. И я не знаю, все офисные здания в том же Сургуте из стекла и бетона построены: Сургутнефтегаз, Газпром, Тюменьэнерго бывший, даже здание СИА-ПРЕСС центра, у него 80 процентов фасада – это сплошное остекление и мы сидим в теплом здании и очень мало платим за отопление. То есть эта проблема решается элементарно.

А вторая задача, которую я видел при реконструкции вокзала, это создание внутри безбарьерной среды, то есть автоматически открываемые двери, это траволаторы, эскалаторы на разных уровнях вокзала, это лифты для малоподвижных групп населения. И самое главное – это организация по совершенно нормальному новому, то есть современному принципу нашего перрона, никаких пешеходных ногами переходов между путями, это должны быть или подземный тоннель с выходом через эскалаторы на перрон или надземные, но с тем же самым принципом, лифты большие грузовые. Инвестиции в это гораздо меньше, чем частичный снос существующего здания и строительство, по сути, нового здания. Вот это абсолютно точно.

Сургут бы получил при реконструкции привокзальной площади, приведении ее в порядок, возможно, при каком-то развитии соседней территории, где стоит вот это административное здание РЖД, там, если справа на вокзал смотреть, этот «шанхай» с какими-то рынками, какими-то ужасами. Я подозреваю, что тоже много собственности РЖД. Потому что это все при путях находится. Исторически можно предположить, что это все к РЖД относится. Вот и все.

А за примерами реконструкций грамотных, хороших, которые проведены теми же Российскими железными дорогами, далеко ходить не надо. Когда, еще на заре постсоветской России, в начале 90-х, в середине 90-х, был реконструирован тот же железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Это огромное старое здание, которое было приведено в порядок, его не уничтожали, красивое здание, в стиле неоклассицизма, ну и рядом пристроили большой такой павильон. Железнодорожный вокзал Тюмени. Пожалуйста.

Наконец, большинство вокзалов в Москве приведены в порядок, и продолжается эта политика, и при сохранении, скажем так, старой формы, делается абсолютно новое содержание со всеми этими современными технологиями. Очень много маленьких вокзалов в стране реконструируется в небольших городах и по Транссибирской железнодорожной магистрали, в городах центральной России, в тех же городах Золотого кольца каждый вокзальчик становится какой-то такой доминантой, он привлекает туристов. Естественно, приехать в красивое здание с историей, которое тебя встречает, это лучше, чем приезжать в новодел без души, без истории, без какого-то смысла, кроме того, что здесь можно освоить денег в два раза больше.

Д.Щ: Я скажу еще только, что РЖД уже заявила о сокращении инвестиций в Северный широтный ход, что немножко плохо для Ямала, для них это был очень знаковый проект. Так что тут надо, наверное, только предложить РЖД тоже сократить издержки с точки зрения сургутского вокзала и пересмотреть проект его реконструкции, деконструкции и всего такого, просто воспользоваться этим шансом для того, чтобы сделать его человеческим. Надеюсь, что сургутские и окружные власти сейчас по этому поводу хорошенько задумаются, потому что есть, куда направить силы, время и деньги. Еще очень много чего нужно сделать у нас. Мне кажется, сейчас вообще нужно будет проводить какую-то масштабную ревизию всех проектов, которые были задуманы и, может быть, и «Аврору» не сносить больше будет поводов каким-то образом привести ее в порядок и другие какие-то наши здания и идеи. Что ж, будем завершать.

Т.С: Я хотел еще в конце ремарочку сделать. Ты говоришь об экономии, сокращении каких-то инвестиционных программ РЖД.

Д.Щ: Да.

Т.С: Вот смотрим. Если сэкономить на сургутском вокзале, то есть не полностью перестраивать нынешний комплекс, а грамотно реконструировать существующий, высвободившиеся деньги ведь можно направить на развитие вокзальной сети, скажем так, сургутско-нижневартовско-нефтеюганского узла. У нас же есть железнодорожные станции, не знаю там, Ульть-Ягун, другие какие-то. Им нужно тоже строить маленькие вокзальные павильоны, маленькие вокзальные системы теплые, где люди могут питаться, ждать поезда, ждать пересадку на поезда. Можно ведь пойти по этому пути, таким образом создавать инфраструктуру на железной дороге, и подтянуть всю эту инфраструктуру к элементарным современным требованиям.

А то у нас так получается: у нас в Сургуте будет какой-то невероятно огромный железнодорожный комплекс, а опять все в радиусе сотен километров – это все пустыня, где на полустанках люди ждут несущиеся на всех скоростях поезда, а чтобы им попасть внутрь вагона, им приходится карабкаться по этим лесенкам. В общем, все, как 100 лет назад. Почему бы не развернуть мысль менеджеров Российских железных дорог в этом направлении и не поднять элементарно сервис для пассажиров на пару ступенек выше.

Д.Щ: Да. Тем более, поезда у нас сейчас становятся более актуальным видом транспорта. По всей видимости, летать будем меньше, и это будет делать дороже и сложнее. Посмотрим. Хорошо. Будем завершать «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, в Телеграмме, где еще найдете, может быть, в каких-то запрещенных ныне сетях. И до новых встреч! Через неделю снова поговорим о чем-нибудь интересном. До свидания!

Т.С: Спасибо всем! Спасибо всем, друзьям!