Рекомендации психолога, как сохранить ментальное здоровье в период материнства

Евгения Писарева, ведущий психолог центра «Семья», мама четверых детей, дала несколько рекомендаций женщинам, чтобы их психологическое здоровье не травмировалось в период материнства.

Надо не забывать заботиться о себе. Как минимум надо высыпаться. Да, мамочки могут сказать: «Когда? Малыш всегда требует внимания». Но есть моменты, когда он спит. Если ваш ребенок уснул, то и вы в обязательном порядке ложитесь спать, хорошо? Так наступает спокойный сон и для матери, и для малыша. Отодвиньте бытовые дела, не случится ничего страшного, если грязные пеленки будут постираны чуть позже. Ваше настроение сейчас намного важнее. После такого сна эмоциональный фон совсем другой.

Некоторые уверены, что пока ребенок спит, можно успеть переделать много дел. Но когда мама старается сварить суп на кухне и каждые несколько минут бегает к ребенку или проверяет, включена ли радионяня, беспокойство не позволяет ей отдохнуть. Совместный отдых дает ресурсы, чтобы выдержать первые месяцы с малышом.

Второй момент— прогулки, обязательно гуляйте на свежем воздухе.

Иногда и правда надо бросить эту бесконечную уборку и сконцентрироваться на себе. Подумайте сами: «Что случится от того, что игрушки будут прибраны позже, когда на это появится время?» Ничего не произойдет. В первый год очень важно сохранять хотя бы частично прежний образ жизни, стараться периодически встречаться с друзьями. Не бойтесь оставлять своего малыша с папой, но важный момент, начните диалог конструктивно — конкретно.

Расскажите папе, где у вас стоят бутылочки, где лежат пеленки, составьте список необходимых процедур и обязательно скажите, что ваш телефон всегда у вас в руках. Чтобы у мужчины не возникало паники, разложите все по полочкам, поймите, он хоть и взрослый человек, но многое не знает о младенцах. Пока вы практиковались в этом деле, ваш супруг был на работе. Представьте, если бы это он вас попросил за него поработать, что бы вам понадобилось? Верно, инструкции. Договаривайтесь с супругом о том, что такие перерывы вам жизненно необходимы как минимум на 2 часа в день.

Психолог отмечает, что над женщинами не должен превалировать образ идеальной мамы из установок общества, интернета, мнения подруг. Кто решил, какая мама идеальная? На этот вопрос вам может ответить только ваш малыш, все остальные дают советы очень субъективно. То, что вы видите в соцсетях, далеко от реальности. В них люди выкладывают идеальную картинку, и в большинстве случаев это все мифы. Сами подумайте, кто напишет: «Вот мой муж лежит на диване и ничего не делает». Люди показывают только идеальные моменты.

Даже если вы видите красивую ухоженную маму 4-х детей на фото, у которой свой бизнес, то поверьте, наверняка у нее есть помощники и женщина прилагает к этому множество усилий. Но есть и другая сторона медали — это значит, что у нее тоже могут быть скрытые от вас скандалы и срывы. Моменты того, как она со всем этим справляется, не показывают в Сети, транслируется только положительный результат.

Мамы должны помнить, что они уже, в любом случае, большие молодцы, что продолжают материнство, несмотря на все свои переживания. Каждый день трудятся и не бросают свое дитя. Но надо помнить и о себе. Помощь необходимо просить не жестами или глазами, а ртом. Говорить надо конструктивно, конкретно, без намеков.

Например, если вы хотите сварить борщ, то подходите к мужу и говорите напрямую: «Возьми сына на час, я приготовлю обед». Помните, мужчинам нужно давать очень четкие указания, а если вы будете сидеть, дуться и молчать или, наоборот, ходить и агрессировать, то он не поймет, что не так, пока вы не скажете.

Британский педиатр и детский психоаналитик Дональд Вудс Винникотт говорил: «Каждый родитель был ребенком и в определенном смысле им и остается». Поэтому ему тоже нужна забота и помощь взрослых, а взрослость — это рациональность и знания. Если диалог с супругом так и не выстраивается и вам кажется, что вы бьетесь о закрытые двери, опускаются руки и муж не воспринимает ваши просьбы, тогда стоит искать помощи в безопасном месте — кабинете психолога.