Жители ХМАО стали в 3,5 раза чаще оставлять чаевые онлайн

За два года среди жителей ХМАО количество дата-трафика на сайтах для безналичной оплаты в кафе и ресторанах выросло почти в 3,5 раза, а средняя сумма чаевых достигла 330 рублей, следует из совместного исследования МегаФона и экосистемы для бизнеса Контур.

Мужчины Югры, как правило, чаще берут на себя вопросы материального поощрения в общественных заведениях. Однако и женщины не отстают. Среди интернет-посетителей специализированных ресурсов представителей сильного пола оказалось на 5% больше, чем дам.

В регионе финансовую благодарность чаще других рассматривают пользователи в возрасте 35-44 лет. Они составляют 42% аудитории платежных систем. Среди тех, кто оставляет вознаграждение, 25% миллениалов (25-34 лет) и 22% людей более старшего поколения (45-54 лет). Зумеры 18-24 лет и дети поколения Альфа (14-17 лет) менее других готовы оставлять электронные чаевые обслуживающему персоналу.

Согласно обезличенным данным оператора, пик активности на онлайн-платформах для оплаты чаевых в 2026 году пришелся на март. Трафик в этом месяце превысил среднемесячные показатели на 20%. Абсолютные рекорды были зафиксированы в период праздников — День святого Валентина и Международный женский день, когда объем данных вырос в 3,5 раза по сравнению со средними значениями года.

Минимальная активность наблюдалась 1 января: трафик снизился на 73%.

По общему количеству гигабайт на таких площадках верхнюю строчку рейтинга, ожидаемо, заняла Москва, на втором и третьем местах расположились Краснодарский край и Санкт-Петербург. В топ-10 вошли Ростовская, Самарская, Свердловская, Калининградская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Северная Осетия.

Этим летом в качестве материального спасибо россияне в среднем оставляли 330 рублей, добавляют аналитики сервиса электронных чаевых Контур.Маркета. В июне и августе чаевые были на уровне 330-340 рублей, в июле наблюдался небольшой спад — в среднем в благодарность довольные клиенты оставляли 315 рублей. При этом сезонный фактор хоть и есть, но он скорее влиял на количество транзакций, а не на размер самих чаевых.

Эксперты подчеркивают, что чаще всего чаевые оставляют сотрудникам локальных баров, гриль-баров и городских кафе с повседневной кухней — мест, куда люди приходят на обед или ужин. Помимо классического общепита, в топе по частоте вознаграждений находятся отели и розничные точки. Ключевым фактором остается наличие личного контакта и скорость обслуживания.