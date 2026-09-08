Сбер выпустил карты с почерком Вани Дмитриенко к выходу нового трека

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Сбер выпустил лимитированные дизайны молодежной СберКарты с почерком и автографом Вани Дмитриенко. Певец лично участвовал в разработке дизайнов карт. Коллекция ‒ часть проекта к выходу нового трека артиста «Почерк», который вышел 4 сентября. Строчка из песни кумира молодежи теперь на предмете, которым пользуются каждый день. Так история трека вышла за пределы музыкальных площадок, а поклонники артиста могут всегда иметь при себе напоминание о его творчестве.

В анонсе клипа на новый трек Вани Дмитриенко «Почерк» Молодежная СберКарта вписана в сюжет, она помогает герою найти путь к возлюбленной. Несколько эпизодов клипа показаны глазами платежного терминала Сбера ‒ в этом главная особенность съемочного ролика. В лимитированной коллекции несколько дизайнов. Один из них показали в сниппете клипа ‒ карта с автографом Вани Дмитриенко и цитатой, написанной от его руки. Еще один вариант с отсылкой к песне «Настоящая» выбрали подписчики артиста и Сбера. В соцсетях артист анонсировал, что скоро появится еще одна секретная лимитированная карта ‒ эффект и дизайн пока не раскрываются.

Молодежная СберКарта специально разработана для клиентов от 14 до 24 лет, ее выпуск и обслуживание бесплатны. Оформить карту и выбрать понравившийся лимитированный дизайн можно в СберБанк Онлайн или на сайте Сбера. В честь запуска коллекции Сбер разыграет 10 млн бонусов Спасибо: тысяча победителей получит по 10 тысяч бонусов.

Новым клиентам для участия нужно оформить Молодежную СберКарту и до 15 октября совершить по ней покупки на общую сумму от 8 тыс. рублей. Действующим клиентам ‒ присоединиться к акции в СберБанк Онлайн и потратить по карте такую же сумму.

Erid: 2SDnje13udd

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