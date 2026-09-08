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Власти Югры создадут портал с базой специальностей для целевого обучения и гарантированным трудоустройством

Югра создаст единый портал востребованных специальностей с оплатой целевого обучения

Власти Югры создадут портал с базой специальностей для целевого обучения и гарантированным трудоустройством
Фото Magnific

В Югре создадут единый информационный портал с востребованными в регионе специальностями, по которым работодатели готовы оплачивать целевое обучение. Соответствующее поручение дал губернатор Югры Руслан Кухарук на заседании правительства региона.

Глава региона сообщил об изменениях в программе целевого обучения в вузах и колледжах Югры. Ежегодно в округе утверждают около 800 целевых мест, в первую очередь в сферах здравоохранения и образования.

К созданию портала планируют привлечь работодателей. На нем будут собраны специальности, необходимые предприятиям региона, с возможностью гарантированной оплаты обучения по целевым направлениям.

«Сегодня ряд компаний, особенно нефтегазового сектора, проводят активную работу в этом направлении: не только оплачивают студентам учебу, но и предоставляют именные стипендии от предприятия и гарантируют трудоустройство. Они тоже с готовностью подключатся к работе по созданию единого информационного портала востребованных специальностей», — написал Руслан Кухарук.


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08 сентября в 14:35, просмотров: 733, комментариев: 0
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