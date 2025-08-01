Интервью с директором компании «Каркас Сибирь» Шубниковым Дмитрием Михайловичем

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О том, как доставляется домокомплект, с чего начинается сборка и какие проекты сегодня популярны у заказчиков, рассказал директор компании «Каркас Сибирь» Шубников Дмитрий Михайлович.
– Дмитрий, ранее Вы рассказали про Домокомплект и его особенности, теперь пришло время узнать - как его получить?
– Домокомплект отправляется из Красноярска в Еврофуре. Тут важно отметить, что в один рейс можно уместить конструкции дома, площадь которого не превышает 150 квадратных метров. Если же Ваш объект недвижимости меньшей площади, то после погрузки Домокомплекта в кузове останется свободное пространство, которое можно заполнить сопутствующими материалами для строительства: утеплитель, кровельное или фасадное покрытие, прочее.
– Получили Домокомплект, приступаем к сборке?
– Все верно! Заказчик на руках будет иметь инструкцию по сборке и проект. Процесс монтажа напоминает конструктор: находим деталь с нужным номером и устанавливаем ее так, как указано в схеме. По нашему опыту для быстрой и качественной сборки достаточно не менее трех человек.
– Какие дома больше пользуются спросом?
– Тут нет однозначного ответа. В последние несколько лет популярность набрали проекты в стилистике BarnHouse или треугольные A-Frame. Часто в таких домах предусмотрен «второй свет», когда отсутствует перекрытие между этажами, поэтому эти дома дополняются мансардным этажом. Что касается проектов в классическом стиле, то люди чаще предпочитают одноэтажные дома прямоугольной формы.
– Прямоугольной? В чем особенность?
– Первое – дом легко вписать в участок любой формы, в частности вытянутый, узкий. Второе – успешно реализуется тренд на несколько маленьких спален в доме и просторную кухню-гостиную!
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