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​За шесть месяцев 2025 года Ханты-Мансийский НПФ выплатил клиентам 1,57 млрд рублей

Ханты-Мансийский НПФ занял третье место по числу получателей негосударственных пенсий

​За шесть месяцев 2025 года Ханты-Мансийский НПФ выплатил клиентам 1,57 млрд рублей
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

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Объем пенсионных выплат в рамках обязательного пенсионного страхования составил 0,35 млрд рублей.

В рамках негосударственного пенсионного обеспечения Ханты-Мансийский НПФ выплатил 1,22 млрд рублей.

Ханты-Мансийский НПФ выплачивает пенсии с 1996 года, поэтому является одним из старейших фондов России по показателю «Опыт пенсионных выплат». По итогам 2024 года, опубликованным на официальном сайте Центрального Банка России, Ханты-Мансийский НПФ занимает 3 место среди НПФ по количеству получателей пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению.

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"


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