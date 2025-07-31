Ханты-Мансийский НПФ занял третье место по числу получателей негосударственных пенсий

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Объем пенсионных выплат в рамках обязательного пенсионного страхования составил 0,35 млрд рублей.
В рамках негосударственного пенсионного обеспечения Ханты-Мансийский НПФ выплатил 1,22 млрд рублей.
Ханты-Мансийский НПФ выплачивает пенсии с 1996 года, поэтому является одним из старейших фондов России по показателю «Опыт пенсионных выплат». По итогам 2024 года, опубликованным на официальном сайте Центрального Банка России, Ханты-Мансийский НПФ занимает 3 место среди НПФ по количеству получателей пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению.
Erid: 2SDnjeqwmZ8
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АО "Ханты-Манскийский НПФ"