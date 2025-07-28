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​Инвестиции жителей ХМАО в драгоценные металлы выросли на треть

В Сбере за полгода купили 49 кг драгметаллов ‒ лидирует золото

​Инвестиции жителей ХМАО в драгоценные металлы выросли на треть
Фото: Сбер

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа за первое полугодие 2025 года купили в Сбере 49 кг драгоценных металлов на общую сумму 70 млн рублей. На золото приходится 88% этой суммы, на серебро ‒ 5%, на платину ‒ 4% и на палладий ‒ 3%.

Всего на обезличенных металлических счетах клиенты банка в ХМАО хранят драгоценные металлы на сумму 5,6 млрд рублей ‒ это на 35% больше, чем год назад.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Драгоценные металлы ‒ это проверенный временем защитный актив, который помогает нашим клиентам сохранять и приумножать сбережения. В условиях нестабильности на финансовых рынках они выступают надежной «гаванью», позволяя разнообразить инвестиционный портфель. Спрос на драгметаллы остается стабильным, это подтверждает их долгосрочную привлекательность».

Виталий Дорошенко, управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка:

«Обезличенные металлические счета ‒ один из простых и доступных инструментов вложения средств. ОМС работают по принципу обычного банковского счета, но вместо рублей или валюты на них учитываются граммы драгоценных металлов. При этом физически металл вы не получаете ‒ все операции ведутся в безналичной форме. Приобрести или продать металл можно онлайн в любое время. Доход по таким счетам зависит от изменения стоимости металла на рынке».

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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