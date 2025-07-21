Накопленные с помощью ПДС средства можно направить направить на здоровье, обучение или отдых

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Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд второй год реализует Программу долгосрочных сбережений (ПДС). На 30 июня 2025 года более 3 000 человек заключили с фондом договоры долгосрочных сбережений. Евгений Геннадьевич Бушнев, клиент фонда, рассказал о своём опыте участия в этой программе.

«О программе долгосрочных сбережений узнал от сотрудника Ханты-Мансийского НПФ. Мне подробно объяснили особенности, и это меня заинтересовало. Это универсальный продукт, который позволяет копить в долгосрочной перспективе», – поделился Евгений.

Программа ПДС сочетает несколько преимуществ для участников:

- софинансирование от государства – до 360 000 рублей за 10 лет. Сумма софинансирования зависит от среднемесячного дохода и размера взносов;

- инвестиционный доход. Ханты-Мансийский НПФ будет инвестировать сбережения, а полученный доход – ежегодно перечислять на счет;

- налоговый вычет. Максимальная сумма налога к возврату зависит от размера внесенных взносов и ставки НДФЛ, применяемой к доходам;

- есть возможность перевести средства своих пенсионных накоплений по договору об обязательном пенсионном страховании (ОПС) в качестве единовременного взноса в ПДС.

«Я оформляю взносы онлайн, это очень удобно. Планирую делать их регулярно, по возможности – равными частями. Также использую возможность возврата НДФЛ. В случае вопросов сотрудники Ханты-Мансийского НПФ всегда на связи», – рассказал Евгений.

Накопленные с помощью ПДС средства Евгений планирует направить на здоровье, обучение или отдых. Он подчёркивает, что в современных условиях особенно важно иметь доступ к сбережениям в нужный момент жизни.

«Рекомендовал бы я ПДС своим близким и коллегам? Конечно. На мой взгляд, это хороший инструмент для тех, кто хочет сохранить и приумножить свои сбережения», – говорит участник.

Узнать больше о Программе долгосрочных предложений Ханты-Мансийского НПФ и заключить договор можно на сайте.

Erid: 2SDnjcTvqoL

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"