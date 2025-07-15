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Банк Уралсиб предлагает инновационные платёжные терминалы для торгового эквайринга

Теперь бизнес-клиентам доступны инновационные платёжные терминалы PAX AF6

Банк Уралсиб предлагает инновационные платёжные терминалы для торгового эквайринга
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб продолжает расширять возможности торгового эквайринга – теперь бизнес-клиентам доступны инновационные платёжные терминалы PAX AF6. Новое решение имеет ряд ключевых преимуществ, среди которых особую роль играет интеграция с кассой: терминалы легко встраиваются в существующую кассовую систему, обеспечивая бесперебойную работу. Кроме того, они обладают высокой производительностью, что позволяет максимально быстро обрабатывать транзакции и надёжно работать в любых условиях.

«Мы продолжаем развивать экосистему банковских решений для бизнеса, предлагая нашим клиентам самые современные технологии. Терминалы PAX AF6 – это новый стандарт безопасности и удобства в сфере безналичных платежей», – отмечает начальник управления развития и поддержки эквайринга, электронной коммерции и платежных сервисов Банка Уралсиб Олег Скиба.

Специалисты Уралсиба помогут юрлицам и индивидуальным предпринимателям оперативно подключиться к сервису торгового эквайринга с новыми терминалами PAX AF6 – они не только подскажут оптимальное решение для бизнеса, но и обеспечат профессиональную установку оборудования.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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