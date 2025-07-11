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5 и 6 июля в Югре прошел ежегодный этнофестиваль, который объединил более 6 тысяч человек. Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд выступил партнером мероприятия и подготовил зону отдыха для гостей и участников фестиваля.

Участие в гонке на обласах приняли 34 команды из 13 стран: Россия, Турция, Марокко, Тунис, Иран, Китай, Казахстан, Конго, Мали, Камерун, Египет, Гана и Филиппины.

Соревнования на обласах проводят в Югре с 2001 года, и они по праву являются визитной карточкой региона. Событие пропитано духом традиций и уважением к истории коренных народов Севера. Ханты-Мансийский НПФ активно поддерживает стремление югорчан к здоровому образу жизни. Участие в Кубке Губернатора Югры по гребле на обласах – ещё один шаг в поддержке уникальных культурных традиций

и спортивного духа.

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