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​Экономика знаний, инновации и человеческий капитал: Сбер на «Иннопроме» провел стратсессию по развитию креативных индустрий на Урале

Мероприятие объединило представителей бизнеса, власти и креативного сообщества

​Экономика знаний, инновации и человеческий капитал: Сбер на «Иннопроме» провел стратсессию по развитию креативных индустрий на Урале
Фото: Сбер

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Сбер на международной промышленной выставке «Иннопром»–2025 провёл масштабную стратегическую сессию «Креативные недра Урала: как творчество становится главным ресурсом XXI века». Мероприятие объединило представителей бизнеса, власти и креативного сообщества.

Руководитель международных проектов Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Людмила Степнова отметила рост креативного сектора в России: за последние два года его доля в ВВП увеличилась с 3,5% до 4,1%, приближаясь к стратегической цели в 6% к 2030 году. Региональный стандарт развития креативных индустрий АСИ уже внедряют 58 субъектов РФ. Одной из первых эту работу начала Свердловская область. В регионе успешно функционирует сеть из девяти креативных кластеров, включая известные площадки «Домна» и «L52» в Екатеринбурге, «НИТИхНИТИ» в Арамиле, «В Чёрной» в Черноисточинске, «Лето на Заводе» в Сысерти.

В сфере моды и легкой промышленности в Свердловской области проводят престижную Международную неделю моды в Екатеринбурге, которая привлекает дизайнеров и экспертов со всего мира. Киноиндустрия представлена независимыми продакшенами, работающими над созданием оригинального контента. Особое внимание уделяется ремеслам и народным художественным промыслам.

Футуролог, президент центра промышленного дизайна и инноваций «Астра Росса», директор лаборатории дизайна Сбера Владимир Пирожков уверен, главной ценностью будущего будет образование, на это важно и удобно сделать ставку на Урале: «Чтобы быть востребованным, нужно постоянно переизобретать себя. Урал расположен очень хорошо – почти в середине страны, он потенциально безопасен, здесь много университетов, студенчества. Сделайте регионы Урала, Екатеринбург заманчивыми для молодёжи. Здесь нужны интересные проекты и среда, в которой людям хорошо работать».

Экономгеограф и градостроитель Александр Панин выделил исключительный потенциал уральских промышленных городов: «Тема переосмысления индустриального наследия для Урала — ключевая. Задача сегодня — перемоделировать город-завод, осмыслив его конкурентные преимущества. Вопрос в том, как в этой среде будет жить креативный класс. Среда влияет на ценности, а часто и формирует их. Наступает новая фаза пространственного развития России. Главный вызов для Урала — “смешать” индустриальный потенциал с трендами новой экономики, в том числе через симбиоз креативных кластеров и бизнеса».

Вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин подчеркнул важность эмоциональной связи с регионом и необходимость соревноваться с лучшими, изучая и применяя мировой опыт. Особый акцент Пётр Колтыпин сделал на развитии творческих способностей: «В разных компаниях и командах есть мнение, что креативу нельзя научиться. Я уверен, что это не так. Каждый человек способен расширить горизонты, свое сознание и сознание своей команды».

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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Сегодня в 10:33, просмотров: 125, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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}
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