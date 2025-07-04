В Нижневартовске, Нефтеюганске и Покачах появились обновленные офисы Сбера

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Сбер открыл обновленные офисы в Нижневартовске, Нефтеюганске и Покачах. По адресам ул. Интернациональная, д.10 в Нижневартовске, 9 микрорайон д.2 в Нефтеюганске и по ул.Таежная, д.20 в Покачах пространства отделений стали более открытыми и удобными для посетителей. Большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-пойнт. В офисе можно получить классические финансовые продукты и услуги, здесь также представлена нефинансовая линейка продуктов компаний-партнеров Сбера.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы рады представить югорчанам удобные и комфортные обновленные офисы Сбера. Уверен, наши клиенты оценят уютные пространства отделений. Мы продолжаем активно развивать нашу сеть офисов, следуя новому стандарту Сбера. До конца года будут модернизированы два офиса в Сургуте, по одному в городах Ханты-Мансийске Нижневартовске, Советском, Радужном, пгт.Пионерском, п.Унъюгане, г.п.Кондинском».

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др. Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета и многое другое.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"