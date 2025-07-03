Стартует новый набор на отборочный этап в ​«Школа 21»

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«Школа 21» в Сургуте объявила старт нового набора на отборочный этап перед основным обучением - «бассейн», который начнётся 4 августа по адресу: ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1. Зарегистрироваться можно на сайте школы: 21-school.ru .

Участие в «бассейне» бесплатное и не требует знаний в сфере цифровых технологий. Перед очным этапом нужно выполнить два шага: пройти онлайн-игру и посмотреть видео о школе.

Интенсив длится 26 дней и требует полной вовлеченности — участники решают задачи, изучают язык программирования С, работают над индивидуальными и командными проектами, развивают ИТ-компетенции и навыки командной работы. На это время рекомендуется взять паузу в учёбе или работе, чтобы сосредоточиться на погружении.

Успешно прошедшие «бассейн» переходят на основное обучение Ключевая особенность школы — методика «равный равному», где нет преподавателей и лекций, а развитие идёт за счёт практики, самообучения и взаимодействия с другими участниками.

Евгения Губанова, заместитель управляющего Югорским отделением Сбербанка:

«Школа 21» открывает новые горизонты возможностей для тех, кто готов смело сделать первый шаг навстречу своей мечте. Мы создали уникальную среду, где каждый сможет раскрыть потенциал и стать профессионалом своего дела. Присоединяйтесь к нам и начните путешествие к успешной карьере в мире IT-технологий!”

Участники обучения могут выбрать одно из направлений:

— разработка (бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev),

— цифровые специальности, где навык программирования не обязателен (кибербезопасность, большие данные, системный и бизнес-анализ, DevOps, тестирование ПО и другие).

Кроме того, во время обучения участники проходят обязательную стажировку в компании по специальности, она длится три месяца. Большинство участников на этом этапе получают предложение о трудоустройстве. Помимо технических навыков «Школа 21» помогает приобрести ключевые «мягкие» навыки: умение работать в команде, управлять временем, самостоятельно принимать решения, аргументированно отстаивать позицию и находить компромиссы — всё это критически важно для построения карьеры в сфере цифровых технологий.

Подайте заявку на участие и сделайте первый шаг к новой профессии: 21-school.ru . Регистрация продлится до 30 июля 2025 года.

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