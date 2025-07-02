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С начала 2025 года студенты из Ханты-Мансийского автономного округа оформили в Сбере кредиты на обучение на общую сумму 26 млн рублей. Это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Портфель образовательных кредитов в Сбере на территории региона достиг 272 млн рублей, за год увеличившись почти вдвое.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Льготный образовательный кредит от Сбера позволяет получить востребованную профессию, приобрести актуальные компетенции и уверенно выйти на рынок труда. Такая поддержка особенно важна сегодня, когда молодёжь стремится к качественному образованию, самореализации и гибкости в выборе карьеры. Сбер помогает молодым людям в их стремлении к знаниям, открывая перед ними больше возможностей для успешного будущего».

Ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15-и лет.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мир стремительно меняется, и образование становится ключевым фактором устойчивости и уверенности в будущем. В Сбере мы видим свою роль в стратегическом партнёрстве с обществом. Мы помогаем тем, кто хочет учиться, расти, приносить пользу своему региону и стране. Наша задача — сделать путь к образованию доступным».

Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбера.

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