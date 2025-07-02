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Новости

  • ​Опасная встречка: в Нягани пострадал водитель после столкновения с КАМАЗом

    ​Опасная встречка: в Нягани пострадал водитель после столкновения с КАМАЗом

    Сегодня в 10:27
    59 0
  • ​Заборы не по ГОСТу: в Сургуте демонтируют ненужные ограждения вдоль дорог

    ​Заборы не по ГОСТу: в Сургуте демонтируют ненужные ограждения вдоль дорог

    01 июля в 16:02
    736 0
  • На фоне индексации ЖКУ окружные власти обновили критерии, по которым семьи могут получить субсидии на коммуналку

    На фоне индексации ЖКУ окружные власти обновили критерии, по которым семьи могут получить субсидии на коммуналку

    01 июля в 15:47
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​Дом мечты по индивидуальному проекту

«Каркас Сибирь» изготавливают дома любой площади и формы

​Дом мечты по индивидуальному проекту
Фото: Каркас Сибирь

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Мечтаете о доме своей мечты? Красноярский завод каркасных конструкций "Каркас Сибирь" предлагает индивидуальное проектирование объекта недвижимости с последующим производством Домокомплекта!

При заказе учитывают все пожелания Заказчиков по структуре дома, обсуждают комплектацию строительных материалов и воплощают мечту в реальность!

Важно отметить, что силовая конструкция рассчитана на предмет нагрузок, поэтому детали усилены для надежности и долговечности дома!

«Каркас Сибирь» изготавливают дома любой площади и формы!

Отправка Домокомплектов из Красноярска. Половину стоимости за перевозку компания компенсирует за свой счет!

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ИП Солдатов А.М.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 108, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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