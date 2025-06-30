Улей Ханты-Мансийского НПФ расположен на живописном холме Кавказских гор

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Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд активно поддерживает экологические инициативы. Например, для снижения воздействия на окружающую среду сокращает объём использования бумаги, использует современные энергосберегающие технологии для обслуживания офисов, а сотрудники участвуют в проекте «Добрые крышечки».

Одной из наиболее значимых акций фонда является участие в проекте «Пчелошеринг», направленном на сохранение популяции пчел. Эти насекомые – одни из самых эффективных опылителей растений, как диких, так и сельскохозяйственных культур. Таким образом пчелы поддерживают биоразнообразие на планете. Но из-за множества факторов их популяция уменьшается. Поэтому так важно заботиться о пчёлах.

Наш улей расположен на живописном холме Кавказских гор, вдали от шумных магистралей и крупных населённых пунктов. Здесь опытные пчеловоды следят за здоровьем насекомых, а камеры позволяют каждому наблюдать за их жизнью онлайн.

Вместе сохраним природу для будущих поколений! Узнайте больше о жизни пчёл на сайте

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"