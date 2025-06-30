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По данным Сбера, в 2024 году россияне получили более 2,5 миллиона рекламных сообщений от организаций, которые предлагают избавиться от долгов. Многие из подобных предложений начинаются с бесплатной консультации, которая может превратиться в дорогостоящий «абонемент» или пакет услуг — от 15 до 300 тысяч рублей. А когда дело доходит до предполагаемой процедуры банкротства, клиент рискует остаться не только без средств, но и без имущества.

Так, жительница Екатеринбурга Елена перестала справляться с платежами по ипотеке в Сбере и вместо того, чтобы связаться с банком и заключить мировое соглашение или найти другой способ решить проблему, воспользовалась «помощью» «раздолжнителей». По их инструкции женщина инициировала процедуру банкротства и прошла долгий путь судебных разбирательств. Суд не признал, что «ипотечная» квартиры Елены — её единственное жильё, и клиентка осталась без недвижимости и с незакрытыми долгами.

Ещё одна история — Татьяны, тоже из столицы Урала. Женщина взяла кредиты сразу в нескольких банках и не смогла их погасить. Татьяна обратилась к «раздолжнителям» и подала заявление о банкротстве, однако суд установил, что она действовала недобросовестно, оформляя займы в короткий промежуток времени. В итоге екатеринбурженка потратила деньги на консультации, которые не принесли результатов, и продолжила гасить задолженность перед банками.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Люди часто воспринимают процедуру банкротства как простой способ аннулировать все долги. Однако они не учитывают ни юридические риски, ни последствия, ни что банкротство — это крайняя мера. Банки, в том числе наш, готовы идти навстречу: предлагают реструктуризацию, отсрочку или мировое соглашение».

В Сбере подчёркивают: процедура банкротства — это не только риск потерять имущество, но и долгосрочные репутационные последствия. Судебные акты и данные должника публикуются в открытых источниках, включая сайты арбитражных судов и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Эта информация остаётся в интернете навсегда.

«Лучшее, что может сделать человек в сложной ситуации, это обратиться напрямую к кредитору. Банки заинтересованы в конструктивном диалоге. Совместно можно найти решение, которое будет выгодно обеим сторонам», — добавил Сергей Шальнев.

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