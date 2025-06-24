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Сбер приглашает посетить «Ярмарку недвижимости» в Сургуте, которая пройдет в офисе банка в ТРЦ «Союз» по адресу: 30 лет Победы, 46.

На мероприятии можно получить консультацию ведущих строительных компаний Сургута и Тюмени. На одной площадке посетители познакомятся с широким ассортиментом технологий возведения домов и различными ценовыми диапазонами, узнают варианты приобретения новостроек, а также условия текущих программ кредитования. Каждому, кто получит консультацию от менеджеров строительных компаний и Сбербанка, предложат персональные скидки и оформление ипотечного кредита на льготных условиях.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Ярмарка недвижимости - идеальное пространство для общения между застройщиками, покупателями и банком. Диалог позволит оперативно решить любые возникающие вопросы в едином пространстве. Посетители смогут последовательно осуществить полный цикл выбора своего идеального дома: оценить предложенную недвижимость, ознакомиться с проектами домов и квартир различной планировки, а также детально рассмотреть условия ипотеки. Подобные события полезны обеим сторонам: компании узнают мнение реальных потребителей, а покупатели имеют уникальную возможность задать волнующие вопросы специалистам и получить профессиональные рекомендации».

«Ярмарка недвижимости» состоится 27 июня с 9.30 до 17.00 по адресу: г.Сургут, ул. 30 лет Победы,46, ТРЦ «Союз», 1 этаж, офис Сбербанка. Вход свободный.

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