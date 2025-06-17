Erid: 2SDnjc497NV

24 июля в Тюмени на площадке Технопарка (ул. Республики, 142) состоится конференция Domclick Digital Day, посвящённая развитию ключевых сегментов рынка недвижимости: ипотеки, новостроек, готового жилья и загородной недвижимости. Участники обсудят актуальные тренды и стратегии для бизнеса. Сбер приглашает на мероприятие застройщиков, подрядчиков, риелторов и всех, кто интересуется этой темой. Принять участие можно как очно, так и в онлайн-формате.

В программе — публичная беседа о перезагрузке бизнеса, где эксперты Сбера и крупнейших агентств недвижимости поделятся опытом в построении стратегий, внедрении инноваций и управлении командами. Отдельные блоки посвятят искусственному интеллекту как инструменту повышения эффективности и портрету рынка недвижимости в цифрах.

Одним из главных событий станет форсайт-сессия о роли Урала как драйвера промышленного развития и рынка недвижимости России. Кроме того, гостей ждёт блок «PRO инновации», где обсудят прорывные технологии в отрасли.

Специальный гость конференции — гроссмейстер, чемпион Европы по шахматам Эрнесто Инаркиев. Он в выступлении «Шах и мат неопределённости» расскажет, как системное мышление помогает принимать стратегические решения.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«В условиях рыночной нестабильности и стремительно развивающихся технологий особенно важно находить единомышленников, с которыми можно не просто адаптироваться, а опережать перемены. Мы соберем на конференции тех, кто готов мыслить масштабно, видеть сквозь цифры реальные трансформации. Уверена, что именно в таких диалогах рождаются инициативы, которые могут стать прорывными — от стратегии ипотечного кредитования до цифровых решений в застройке и управлении жильём».

Очное участие в мероприятии доступно только партнерам Домклик. Онлайн-участие доступно всем желающим, для этого необходимо пройти регистрацию.

Erid: 2SDnjc497NV

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"