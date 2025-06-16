«Городской Парк» сообщает о ходе строительства жилого комплекса в западной части Сургута

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Компания-застройщик ООО СЗ «Городской Парк» сообщает о ходе строительства жилого комплекса, расположенного в западной части Сургута.

О проекте

«Городской Парк» состоит из трёх многоэтажных домов, выполненных в европейском стиле. Комплекс находится рядом с городским парком.

В проекте представлено более 20 планировок квартир. Площадь однокомнатных квартир начинается от 42 м². Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры имеют площадь от 64 м² и 85 м² соответственно. В них предусмотрены кухни-гостиные, мастер-спальни и застекленные лоджии.

Технологии строительства

Жилой комплекс «Городской Парк» строится по монолитно-каркасной технологии. Материалы поставляются напрямую от производителей. Заявленный срок эксплуатации домов — до 100 лет.

Инфраструктура и транспорт

Рядом с жилым комплексом расположены остановки общественного транспорта, школы, детские сады и торгово-развлекательный центр. На прилегающей территории есть благоустроенный двор, парковая зона площадью 56 000 м². Также предусмотрены спортивные зоны.

Для автовладельцев доступен отдельно стоящий паркинг на 380 машиномест.

Социальная и экологическая ответственность

Компания «Городской Парк» заявляет о внимании к экологичности и социальной значимости проекта. Зелёные зоны и близость к городскому парку позволяют жильцам наслаждаться природой в черте города. Архитектурные и планировочные решения направлены на создание условий для здорового образа жизни. Проект также способствует развитию городской инфраструктуры, созданию рабочих мест, объектов для досуга и обучения.

Планы и перспективы

Строительство жилого комплекса «Городской Парк» продолжается. В ближайшее время компания планирует завершить первую очередь. Покупатели могут ознакомиться с вариантами квартир на официальном сайте комплекса.

Контакты:

ООО СЗ «Городской Парк»

Телефон: +7 3462 589 599

E-mail: info@cityparksurgut.ru

Сайт: cityparksurgut.ru

Erid:2SDnjdgxxSR

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ООО Застройщик "Городской парк"