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​«Зелёный марафон» Сбера объединил 140 тысяч бегунов в 60 городах России

В Сургуте «Зелёный марафон» посетили более 5 тысяч человек

​«Зелёный марафон» Сбера объединил 140 тысяч бегунов в 60 городах России
Фото: Сбер

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140 тыс. бегунов вышли на старт «Зелёного марафона», который прошёл в 60 городах России от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, и в белорусском Гомеле. Ещё 150 тыс. человек присоединились, чтобы поддержать спортсменов. В этом году забег состоялся уже в 12-й раз. Участники соревновались на дистанциях от 1 до 21,1 км.

В Сургуте мероприятие посетили более 5 тысяч человек. Забеги стартовали на Центральной городской площади по ул.Университетская. Взрослые покоряли дистанции 1 км, 4,2 км, 10 км, в дисциплине «Северная ходьба», дети до 11 лет пробежали по 500 м, ребята от 11 до 14 лет — 700 км, от 15 до 17 лет – 1 км.

Каждый «Зелёный марафон» несёт глубокий благотворительный смысл. Собранные средства через фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в том числе направят на помощь детям на новых и приграничных территориях. Адресно поддержат детские дома, которые требуют быстрого ремонта и оснащения; программы адаптации детей, оставшихся без родителей; программы подготовки будущих первоклассников к школе.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Каждый наш шаг сегодня — это подарок детям. Своим примером, своим участием мы должны вдохновить множество других людей участвовать в подобного рода акциях, которые не только оздоравливают и сплачивают, но и помогают в очень важный момент детям, которым мы с вами дарим надежду на лучшее будущее!»

Жители всей страны переводили добровольные пожертвования в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе. Сбор средств под эгидой «Зелёного марафона» продолжается, при этом в копилку уже поступили 30 млн рублей, Сбер удвоит сумму.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«В этом году «Зеленый марафон» в Сургуте побил все рекорды по количеству участников. Почти 2,5 тысячи пробежали дистанции «Зеленого марафона». Такое внимание к спортивному событию очень радует. Это говорит о том, что все больше югорчан выбирают здоровый образ жизни. Мы признательны партнерам праздника. Это более 40 компаний, которые организовали веселые активности для детей и взрослых, поддержали призами победителей, подбадривали бегунов на трассе забега. Вместе мы подарили сургутянам и гостям города большой спортивно-семейный праздник!»

В программу «Зелёного марафона» в Сургуте вошла обширная развлекательная часть для всех посетителей. Гости могли проверить свои силы на зоне от спортивного партнера, сыграть в большею «Дженгу», раскрасить мегакартинки, выпить кофе, оставить памятный снимок с фотозон, принять участие в подвижных играх и квестах.

Экопартнёром «Зелёного марафона» в Сургуте выступил «Запсибтрансгаз», компания на площадке события обустроила инфраструктуру для раздельного сбора отходов. Для гостей праздника в бренд-зоне работала фотобудка, организованы научное шоу, экоквиз и активности с экологической тематикой.

Все, кто дошёл до финиша, получили медали. Для детей были заготовлены экомедали из переработанного пластика от партнеровАО «Югра-Экология», АО «Полигон-ЛТД», окружного дома народного творчества Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Школы креативных индустрий — с изображением СберКота.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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