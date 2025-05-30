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У клиентов Ханты-Мансийского НПФ по договору об обязательном пенсионном страховании (ОПС) есть возможность перевести средства своих пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). В 2024 году такой возможностью воспользовались 1 257 клиентов фонда.

Участники ПДС могут увеличить свои сбережения за счет личных взносов и софинансирования от государства – до 360 тысяч рублей за 10 лет. Размер софинансирования зависит от среднемесячного дохода и размера личных взносов участника программы.

Получить сбережения участники ПДС могут:

– через 15 лет участия в программе;

– при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин в форме периодических выплат;

– в особых жизненных ситуациях: при потере кормильца или на оплату дорогостоящего лечения.

«Чтобы оформить перевод пенсионных накоплений в ПДС, клиентам фонда необходимо заключить договор долгосрочных сбережений на сайте, а после подать «заявление о единовременном взносе» в «Личном кабинете». Договор и перевод можно оформить и в офисах фонда. Перевод пенсионных накоплений в ПДС возможен до обращения за установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной денежной выплаты, при наличии договора об обязательном пенсионном страховании с фондом», – прокомментировала вице-президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Елена Кушнир.

Подробнее ознакомиться с условиями Программы долгосрочных сбережений можно на сайте пдс.двепенсии.рф

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"