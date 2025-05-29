В Программе долгосрочных сбережений участвует более трех тысяч человек

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Ханты-Мансийский НПФ 2-й год реализует Программу долгосрочных сбережений, а с 2025 года начал производить выплаты. Всего в программе по данным на 31.03.2025 участвует более 3 000 человек. Об участии в программе рассказала Ева Суворова, заведующая отделением организационно-методической работы АУ «Югорский центр профессиональной патологии».

Ева Юрьевна с 2008 года была клиентом фонда по договору об обязательном пенсионном страховании. Также она участвовала в программе государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, где она перечисляла по 2 000 рублей ежемесячно в течение 10 лет. «Взносы за меня, – перечисляла бухгалтерия работодателя, – по моей просьбе и заявлению. Это очень удобно», – рассказала Ева Юрьевна. В 2024 году Ева Юрьевна заключила договор долгосрочных сбережений и перевела в программу пенсионные накопления, а в 2025 году назначила выплаты на 5 лет.

«Когда обратилась за выплатой по договору негосударственного пенсионного обеспечения, специалист фонда рассказал мне о Программе долгосрочных сбережений. Я сразу согласилась участвовать. Программа предлагает множество преимуществ. Она позволяет формировать накопления, которые могут быть использованы для покрытия ежедневных нужд. Здорово, что программа подходит для людей с разным уровнем дохода, позволяя каждому заботиться о своём будущем и получать дополнительные средства к пенсии», – поделилась Ева Юрьевна.

Получить сбережения по ПДС можно:

периодические выплаты – по достижении возраста 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин;

в случае особых жизненных ситуаций: при потере кормильца или на оплату дорогостоящего лечения;

единовременно по истечении 15 лет участия.

Участники также смогут получать от государства до 360 тысяч рублей в течение 10 лет. Размер софинансирования будет зависеть от размера личных взносов и официального дохода. Для граждан с доходом до 80 тысяч рублей в месяц предусмотрено софинансирование в соотношении 1:1.

Если участник программы платит НДФЛ, ежегодно доступен налоговый вычет.

Вступить в Программу долгосрочных сбережений и пополнять счёт можно на сайте Ханты-Мансийского НПФ. Это простой и удобный способ начать заботиться о своём будущем уже сегодня.

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"