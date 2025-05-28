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Страховая компания «Югория» - один из официальных партнеров «Зеленого марафона» Сбера в Сургуте. Участники «Зеленого марафона» получат призы с символикой страховой компании. «Югория» третий год подряд выступает партнером забега. Компания приготовила для спортсменов фирменные футболки, бейсболки и поясные сумки для бега, а также дождевики и термокружки, чтобы заниматься спортом даже в ненастную погоду можно было с комфортом.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы благодарим наших партнеров, которые вместе с нами помогают организовать большой спортивно-семейный праздник для югорчан в Сургуте! В этом году на «Зелёном марафоне» в Сургуте будет специальная номинация — победителями в ней станут три участника взрослого забега на 1 километр в самых необычных костюмах. Кроме того, мы проведем «Парад компаний», поприветствуем представителей крупнейших холдингов Югры. Будет много нового и интересного. Приглашаю югорчан на «Зеленый марафон».

Глущенко Алексей, директор Сургутского филиала АО «ГСК «Югория»:

«Югория» с удовольствием поддерживает инициативы, направленные на развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, поддержку благотворительных программ. Мы благодарим Сбербанк за возможность нашей интеграции в качестве партнера в «Зеленый марафон», который объединяет смелых, активных и неравнодушных людей по всей стране. Желаю всем участникам и зрителям энергии, хорошего настроения и отличных впечатлений!»

Страховая компания «Югория» и Сбер приглашают всех жителей и гостей Сургута присоединиться к яркому спортивному празднику. Регистрация на забеги продлевается до 28 мая на официальном сайте мероприятия: greenmarathon.sberbank.ru Площадкой стартового городка станет Центральная городская площадь по улице Университесткая. Получить стартовый номер можно как на площадке мероприятия 31 мая с 8.30 до 9.30, так и накануне 30 мая с 12.00 до 20.00 в офисе Сбербанка в ТЦ «Союз» по адресу г.Сургут, ул.30 лет Победы, 46. Медицинские справки обязательны.

лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк),www.sberbфank.ru.

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