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​Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО

Акция Банка Уралсиб «Удобный момент» действует до 30 сентября 2025 года

​Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием в течение 12 месяцев.

Принять участие в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный». Первые 12 месяцев для них обслуживание по пакету «Удобный» будет бесплатным, а затем составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет участника акции.

Акция действует с 26 мая по 30 сентября 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Удобный момент» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Удобный момент».

Erid: 2SDnjdMvWbw
Реклама. ИНН 0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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