«ДСК-1» организует стильную фотозону и профессионального фотографа на «Зеленом марафоне» в Сургуте

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«ДСК-1» - один из официальных партнеров «Зеленого марафона» Сбера в Сургуте. В этом году компания организует стильную фотозону и профессионального фотографа для ярких снимков на память, а также комфортную зону отдыха с раздачей брендированной воды. В качестве памятного презента участники и гости получат браслеты с символикой двух компаний. Особым сюрпризом станет появление талисмана «ДСК-1» – дружелюбного кота, который будет поддерживать участников забега и поднимать настроение маленьким посетителям праздника.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы благодарим наших партнеров, которые вместе с нами помогают организовать большой спортивно-семейный праздник для югорчан в Сургуте! В этом году на «Зелёном марафоне» в Сургуте будет специальная номинация — победителями в ней станут три участника взрослого забега на 1 километр в самых необычных костюмах. Кроме того, мы проведем «Парад компаний», поприветствуем представителей крупнейших холдингов Югры. Будет много нового и интересного. Приглашаю югорчан на «Зеленый марафон».

Богдан Токмаджан – генеральный директор застройщика «ДСК-1»:

«Сбербанк – стратегический партнер «ДСК-1» и на протяжении многих лет и финансирует большинство строительных проектов. Как компания, создающая жилые пространства для людей, мы понимаем важность здоровой среды и активного образа жизни, поэтому в каждом проекте предусматриваем спортивную инфраструктуру. А также с удовольствием участвуем в “Зеленом марафоне” не только как партнеры, но и как спортивная команда».

«ДСК-1» и Сбер приглашают всех жителей и гостей Сургута присоединиться к яркому спортивному празднику. Регистрация на забеги продлевается до 28 мая на официальном сайте мероприятия: greenmarathon.sberbank.ru Площадкой стартового городка станет Центральная городская площадь по улице Университесткая. Получить стартовый номер можно как на площадке мероприятия 31 мая с 8.30 до 9.30, так и накануне 30 мая с 12.00 до 20.00 в офисе Сбербанка в ТЦ «Союз» по адресу г.Сургут, ул.30 лет Победы, 46. Медицинские справки обязательны.

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