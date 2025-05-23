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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Уралсиб попал на шестое место лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
Фото: Уралсиб

Erid: 2SDnjeZZuaV

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга (6 место) лучших ипотечных программ на вторичном рынке в мае 2025 года, который подготовил портал Выберу.ру. В число лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 01.04.2025 года. Ключевыми критериями при составлении рейтинга являлись размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме этого, эксперты учитывали условия ипотечного страхования и способы понижения ставки, правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга, а также другие критерии.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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