На благотворительный забег Сбера «Зелёный марафон» уже заявились четыре тысячи человек

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В Сургуте до 28 мая продлили предварительную регистрацию на благотворительный забег Сбера «Зелёный марафон». На мероприятие уже заявились 4 тысячи человек. Наиболее популярной дистанцией остаётся 4,2 км, на неё приходится 60% заявок югорчан.

Зарегистрироваться на забег можно и в день его проведения 31 мая — городок, где будут выдавать стартовые номера, откроется в 08.30 на Центральной городской площади. Здесь же пройдёт развлекательная программа. Участники «Зелёного марафона» смогут присоединиться к разминке перед забегами, которую проведёт фитнес-клуб World Class. Всем желающим предложат потанцевать со СберКотом, разукрасить мегараскраску от агентства недвижимости «Этажи» и профсоюза Югорского отделения Сбербанка, отдохнуть в мягкой зоне, получить брендированные браслеты и сделать снимок в фотозоне специализированного застройщика «ДСК-1», поучаствовать в интерактивах гранд-квартала «Гринкод» и онлайн-магазина «Самокат», угоститься вкусным кофе от застройщика «Городской парк».

Экопартнёром «Зелёного марафона» в Сургуте выступает «Запсибтрансгаз», компания на площадке события обустроит инфраструктуру для раздельного сбора отходов — можно будет принести вторсырьё на переработку. Для гостей праздника в бренд-зоне будет работать фотобудка, запланированы научное шоу, экоквиз и активности с экологической тематикой.

Победители получат памятные подарки. Среди призов для юных спортсменов — гаджеты, которые предоставил семейный активити-парк «Манки Туса», сертификаты в развлекательный центр «ЛЮМИ Парк» и «Магус», брендированная продукция гипермаркета HOFF, специализированного застройщика «Автор», страховой компании «Югория», интернет-провайдера «Метросеть», сети городских пекарен «Уличная булочная», билеты в кинотеатры «Мир» и «Вершина».

Победителям дистанций для взрослых вручат сертификаты и ценные призы от Utair и аэропорта «Сургут», специализированных застройщиков «Строй Актив», «Автор», «Звезда», «Славнефть-Мегионнефтегаз», школы цифровых технологий Сбера «Школа 21», фитнес-клуба World Class, спа-салона балийского и тайского массажа Thai Way, общественной организации развития оздоровительного закаливания «Моржи Сургута», медицинского центра «Наджа», банного комплекса «Городские парильни».

Все участники «Зелёного марафона», которые дойдут до финиша, получат медали. Для детей награды вручную отливают из переработанного пластика, эту работу ведут АО «Югра-Экология», окружной дом народного творчества и Школа креативных индустрий. Дети в стартовых пакетах получат футболки от клиники красоты «Молекула».

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Гостей “Зелёного марафона” ждёт масштабный спортивный праздник! Благодарим партнёров — соорганизаторов забега в Сургуте. В этом году будет много нового и интересного. Например, подарки трём участникам фан-забега в 1 километр за творческие, необычные костюмы. А корпоративные команды и их болельщиков мы поприветствуем на параде компаний. Приходите на “Зелёный марафон”, обязательно приглашайте родных и друзей!»

«Зелёный марафон» пройдёт в 60 городах России. Все добровольные пожертвования с мероприятия, в том числе на благотворительной платформе «СберВместе», поступят в фонд «Вклад в будущее» для поддержки детей с особыми потребностями и ребят с опытом сиротства. Сбер удвоит собранную сумму.

В Сургуте для взрослых запланированы дистанции на фан-забег и спортивные дистанции на 1 км, 4,2 км и 10 км, для детей 7–10 лет — 500 м; 11–14 лет — 700 м, для подростков 14–17 лет — 1 км. Любители северной ходьбы пройдут 1 км. На все забеги необходима медицинская справка.

На дистанциях 4,2 км и 10 км будет действовать электронный хронометраж, его поможет установить группа компаний «Новотех».

Erid: 2SDnjdPF629

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