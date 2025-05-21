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Около 20 тысяч человек в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан уже зарегистрировались на благотворительный забег «Зелёный Марафон», который Сбер проводит 31 мая.

В Сургуте площадкой для мероприятия будет Центральная городская площадь. Участникам от 18 лет предлагают дистанции 1 км, 4,2 км и 10 км. В программе забеги на 500 м для детей 7–10 лет, на 700 м — для детей 11–14 лет, на 1 км — для ребят от 15 до 17 лет. Необходима медицинская справка.

Получить стартовый номер можно на площадке мероприятия с 8.30. Зоны активностей начнут работать с 9.00. В 09.50 объявят спортивную разминку. Торжественное открытие намечено на 09.30, награждения — с 12.30.

«Зелёный марафон» состоится в 60 городах России. Все добровольные пожертвования с мероприятия, в том числе на благотворительной платформе «СберВместе», поступят в фонд «Вклад в будущее» для поддержки детей с особыми потребностями и ребят с опытом сиротства. Сбер удвоит сумму.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Спорт — это инструмент для внутреннего роста и дисциплины. На Урале и в Башкирии, где природная сила вдохновляет на движение, пробежки не только укрепляют тело, но и наполняют смыслом. “Зелёный марафон” — часть большой инициативы Сбера. В этом году забег охватит десятки городов с их сильным сообществом. Становитесь его частью, и пусть “Зелёный марафон” положит начало новой привычке — выбирать здоровье. А если бег — не ваш формат, приходите всей семьёй, чтобы интересно провести время вместе».

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