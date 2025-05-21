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​Сапсаны Уралсиба «перенесли» онлайн-трансляцию на следующий год

Сапсаны гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет

​Сапсаны Уралсиба «перенесли» онлайн-трансляцию на следующий год
Фото: Банк Уралсиб

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Ежегодная онлайн-трансляция из жизни сапсанов на крыше Уралсиба в Уфе в 2025 году поставлена на паузу. Впервые за много лет семья соколов завершила сезон «бездетно», и самка покинула место гнездования. Однако самец ежедневно возвращается на ночевку на крышу уралсибовской высотки, охраняя свое «родовое гнездо» от конкурентов. Много лет соколиная семья ежегодно прилетает выводить птенцов на одно и то же место, и сокол ревниво оберегает свой дом, чтобы в нем на следующий год этот неизменный цикл повторился снова.

Прошедший год изобиловал самыми разными событиями в жизни семейства сапсанов – и радостными, и драматическими. Сезон 2024 года самка начала с травмированной лапой, но несмотря на это семейству удалось вывести и выкормить здорового птенца, которого при кольцевании назвали Буляк (Подарок) – в честь 450-летия Уфы. При этом ситуация с травмой и невозможность самки охотиться потребовали срочного вмешательства сотрудников Уралсиба и орнитологов – нами была организована ежедневная доставка мясного «доппайка» непосредственно к месту гнездования птиц. К своему юбилею Уфа получила еще один тематический подарок от банка – 29 августа в Уфе торжественно открылся монумент «Сапсаны на крыше Уралсиба». Он был установлен в новом сквере Центральный, расположенном в непосредственной близости от здания банка, где и гнездится семейство соколов.

В 2025 году соколиная пара прилетела в новом составе – у самца появилась молодая партнёрша, и пара пока не смогла обзавестись потомством. Как отмечают орнитологи, это естественное явление для хищных птиц, особенно в первый год гнездования, когда самка еще только пытается пробовать себя в качестве матери семейства. В апреле она отложила единственное яйцо — оно оказалось маленьким и, как выяснилось позже, пустым, без сформированного эмбриона. После этого яиц в кладке не появилось. «Такое поведение — нормальное явление для молодых самок хищных птиц. В первый год у неопытных самок нередко возникают сложности с формированием полноценной кладки. Это часть естественного цикла становления птицы как будущей матери», – объясняет орнитолог, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России Эльза Габбасова.

Вскоре после этого пара рассталась – самка улетела, а самец по-прежнему регулярно охраняет гнездовую зону на крыше Уралсиба, считая это место своим домом. По словам орнитологов, такое поведение – сигнал для конкурентов в данном ареале: гнездовая площадка занята, у нее есть хозяин. А это значит, что история сапсанов Уралсиба будет продолжена в следующем году, самец после зимовки приведет на привычное место новую семью, появятся на свет и с крыши Уралсиба вылетят в большой мир новые поколения птенцов. А потому история не заканчивается, мы продолжим ее (с непременной онлайн-трансляцией) в следующем сезоне.

«Мы с пониманием относимся к природным ритмам. Бывают сезоны с богатой кладкой и вылетом птенцов, а бывают и такие – редкие, но важные, когда природа берёт паузу. Для нас это не повод для расстройства, а возможность рассказать людям больше о тонкостях жизни диких хищников», — подчёркивает исполнительный директор, руководитель Макрорегиона Поволжья банка Уралсиб Марат Мамлеев.

Сапсаны гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет, а с 2019 года благодаря поддержке Банка Уралсиб, орнитологов и команды проекта «Атлас птиц Уфы» ежегодно проводилась популярная трансляция из гнезда пары. Онлайн-наблюдение стало настоящей визитной карточкой весеннего сезона и неизменно собирает большую аудиторию не только в Уфе, но и по всей России. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам так приглянулось это место, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых, который можно посмотреть по ссылке.

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