Число туристов из Югры за границей выросло на 24% по сравнению с 2024 годом

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Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 24% больше югорчан, чем в 2024-м. В топе у наших соотечественников ‒ Казахстан, а самым быстрорастущим направлением стал Китай. В целом по стране спрос на зарубежные туры вырос на 43%. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

Казахстан стал лидером по приему туристов из Югры: здесь отдохнули 17% путешественников, посетивших зарубежные страны в майские праздники. На втором месте ‒ Турция (12%), на третьем ‒ Белоруссия (7%). В топ-5 вошли также Египет и Азербайджан. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на туры в Турцию пришлось 35% от общего объема заявок, в Египет ‒ 18%.

Тройку по приросту турпотока составили: Китай ‒ интерес вырос сразу в 2,5 раза, Вьетнам ‒ в 2,2 раза и Египет ‒ в 2,1 раза. По данным «Слетать.ру», спрос на туры во Вьетнам увеличился сразу в 5,5 раза.

Заметно вырос интерес югорчан к странам Африки: сюда направилось в 2,2 раза больше туристов, чем годом ранее. Значительно популярнее стали Марокко и Египет. Последний также стал лидером по посещаемости среди стран Африки.

На азиатском направлении наибольшим спросом пользуются Таиланд, Китай и Вьетнам. Интересно, что на Таиланд приходится около половины путешественников, выбравших Азию.

Согласно статистике «Слетать.ру», в целом по России стоимость туров в Турцию увеличилась на 10,8%, в Египет ‒ на 4,7%, в ОАЭ ‒ на 8,2%. При этом туры в Таиланд стали дешевле на 10,2%. Кроме Вьетнама, в 2,5 раза вырос спрос на туры в Китай и в 2 раза ‒ на Мальдивы.

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