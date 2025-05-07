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​СберЛизинг профинансировал закупку вагонов для пригородных маршрутов ХМАО

Новый подвижной состав позволит жителям Югры более комфортабельно совершать пригородные поездки

​СберЛизинг профинансировал закупку вагонов для пригородных маршрутов ХМАО
Фото: Сбер

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СберЛизинг обеспечит поставку четырёх современных пассажирских вагонов отечественного производства для пригородных перевозок Ханты-Мансийского автономного округа. Лизингополучателем является АО «Свердловская пригородная компания», которая является перевозчиком на маршрутах территории ХМАО.

Новый подвижной состав позволит жителям Югры более комфортабельно совершать пригородные поездки. Вагоны моделей 61-4458.00 и 61-4458.14 отвечают современным параметрам экологичности и безопасности.

В двух вагонах стандартной планировки (мод.61-4458) установлено по 60 эргономичных сидений, в салонах размещены мониторы для трансляции полезной информации и аппараты раздачи питьевой воды. Вагон модели 61-4458.14 на 46 мест оборудован купе для маломобильных пассажиров и специализированным туалетным комплексом.

Вагоны производятся на Тверском вагоностроительном заводе компании «Трансмашхолдинг».

Поставка, которую осуществляет «ТМХ-пассажирский транспорт», запланирована на сентябрь 2025 года.

Закупка производится при поддержке Правительства ХМАО-Югры.

Антон Вольф, директор Уральского регионального филиала
АО «Сбербанк Лизинг»: «Совместная работа по обновлению железнодорожного транспорта в ХМАО вносит свой вклад в улучшение качества городской среды и способствует модернизации транспортной системы региона. Благодарим коллег «ТМХ-пассажирский транспорт» за оперативную работу и сотрудничество».

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы рады поддержать развитие транспортной инфраструктуры региона, предоставив финансирование на приобретение новых комфортных вагонов для жителей Югры. Благодаря нашим совместным усилиям жители смогут путешествовать с большим удобством и уверенностью в безопасности поездок».

Артем Литвинов, директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

«В целях повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения уровня безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом совместно с АО «СПК» продолжаем реализацию мероприятия по обновлению железнодорожного подвижного состава.

Указанные вагоны уже в текущем году начнут курирование на пригородном направлении Куть-Ях – Сургут – Нижневартовск. Уверен, что новые вагоны по достоинству будут оценены жителями Югры. Кроме того, хочу поблагодарить специалистов, которые участвуют в этой работе, за продуктивный труд и весомый вклад в общее дело».

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