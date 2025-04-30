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​Банк Уралсиб в Екатеринбурге принял участие в благотворительном спортивном проекте

Дети и взрослые совместно сдавали нормы ГТО под руководством профессиональных тренеров и опытных спортсменов

​Банк Уралсиб в Екатеринбурге принял участие в благотворительном спортивном проекте
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб в Екатеринбурге выступил официальным партнером благотворительного спортивного проекта «ГТОвместе», организованного и проведенного Центром разработки социальных проектов и корпоративных инициатив «ПРО100 БЛАГО». Мероприятие прошло 27 апреля 2025 г. в спортивном комплексе «Луч», расположенном в одном из центральных районов города.

В рамках проекта дети и взрослые совместно сдавали нормы ГТО под руководством профессиональных тренеров и опытных спортсменов. На стадион вышли воспитанники детских домов – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Вместе с ними спортивные нормы сдавали сотрудники коммерческих предприятий, государственных учреждений и органов власти, поддержавших этот социально-ориентированный проект. Команду волонтеров Банка Уралсиб на соревнованиях возглавила управляющий Екатеринбургским филиалом Дарья Юнусова.

«Поддержка физкультуры и спорта в российских регионах для Уралсиба – давняя традиция. Если говорить об Урале, то, например, в Екатеринбурге мы являемся финансовым партнером баскетбольного клуба «Уралмаш», в Челябинске выступаем финансовым партнером хоккейного клубом клуба «Трактор». Проект «ГТОвместе» привлек нас тем, что объединил в общем увлекательном и полезном мероприятии детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и вполне успешных взрослых. Выполняя упражнения в командной среде, дети учатся сотрудничать и общаться с взрослыми, получают от них новый опыт и эмоциональную поддержку, что очень важно для их дальнейшей социализации» – отметила Дарья Юнусова.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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