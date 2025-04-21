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Банк Уралсиб проанализировал статистику покупок по картам клиентов и выяснил, какие категории занимают лидирующие места среди самых частых трат.

Лидер рейтинга – покупки в супермаркетах, на долю приходится 37% всех покупок за 2024 год. При этом, если учитывать покупки в продовольственных магазинах самых разных категорий, то в целом траты в них составляют практически половину стоимости всех сделанных за год покупок по картам.

Следующую после продовольственных магазинов строчку заняли траты в категории «Фастфуд» – на «быструю еду» клиенты потратили порядка 9% от годового объема покупок по своим картам. Далее среди наиболее частых категорий расходов идут: городской общественный транспорт – 5%, аптеки – 4%, АЗС – 3%, такси – 2%, алкоголь – 2%, общепит и рестораны – 2%.

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