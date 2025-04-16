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​Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Для новых бизнес-клиентов банка Уралсиб запустили акцию

​Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб запустил акцию «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Откройте расчетный счет с пакетом услуг «Привилегия», подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:

  • льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Продовольственные магазины, супермаркеты», «Фастфуд», «Рестораны, бары, кейтеринг».*
  • процессинговая плата вне зависимости от количества терминалов и оборотов – бесплатно в течение 4 месяцев (включая месяц заключения договора);

Акция действует с 7 апреля по 31 мая 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Бизнес старт (с пакетом «Привилегия»)» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

*МСС 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 5812, 5813, 5814.

Erid:2SDnjeHEyED
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Сегодня в 15:43, просмотров: 70, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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