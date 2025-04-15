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​Сбер увеличил размер скидки на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов до 1%

Изменение является еще одним этапом смягчения условий ипотечного кредитования

​Сбер увеличил размер скидки на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов до 1%
Фото: Сбер

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С 14 апреля Сбер увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов банка с 0,5% до 1%.

Таким образом, с учётом всех доступных для клиентов дисконтов минимальная ставка по рыночной ипотеке на Домклик на первичное жильё составляет 24,9%, на вторичное — 25,3%. По программе «Строительство жилого дома» минимальная ставка — 26,3%.

Данное изменение является ещё одним этапом смягчения условий ипотечного кредитования, которое было анонсировано ранее, и связано с улучшением макроэкономической ситуации на рынке.

Напомним, что с начала марта Сбер дважды снизил ставки по рыночным ипотечным программам. По данным Домклик, всего за первый квартал 2025 года банк выдал более 81 тыс. кредитов на сумму более 370 млрд рублей.

Также с 16 апреля Сбер предоставляется скидка к ставке по кредиту в 2% для клиентов, получающих зарплату на карту банка.

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Сегодня в 09:56, просмотров: 109, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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